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管碧玲訪徐榛蔚 9月起海委會活動擬移花蓮帶動觀光

中央社／ 高雄28日電
海委會主委管碧玲。圖／翻攝自管碧玲臉書
海委會主委管碧玲。圖／翻攝自管碧玲臉書

海委會主委管碧玲今天赴花蓮訪視海巡基層並拜會縣長徐榛蔚，雙方就觀光與海洋事務交換意見，擬將9至11月重點活動舉辦地點擇定花蓮，估帶動逾500人次，盼振興地方觀光。

管碧玲表示，今年震災衝擊花蓮旅遊及民生，規劃將下半年重要國際研討會、志工培育、海洋大數據競賽及相關地方創生等活動移至花蓮辦理，盼為振興當地經濟盡一份心力，並將持續挹注資源，帶動東部地區海洋事務、文化教育及觀光發展。

海洋委員會與海巡署會報將在9月、10月分別移師花蓮召開，11月有4場指標性活動，包含「印太區域打擊海洋塑膠廢棄物治理國際性論壇」、「海洋保育夥伴培力工作坊」、「第2屆諾大師－海洋大數據競賽決賽頒獎典禮」、「海洋地方創生與產業活絡及永續經營計畫說明會」，預估將帶動超過500人次前往花蓮，以實際行動支持花蓮。

管碧玲表示，海委會是中央機關少數在花蓮設有服務據點的部會，近日海巡署進行人事調整，與剛上任3天的海巡署東部分署長蔡茂埕拜會徐榛蔚，盼加強雙方互動與合作。

海委會發布新聞稿指出，花蓮縣府提出整合花蓮港周邊腹地及現有港埠設施，串聯自行車道成為親水廊帶構想，期許共同為花蓮海洋建設努力，帶動花東觀光發展，為東台灣海洋科普、文化及環境永續注入新動力。

徐榛蔚 海巡署 管碧玲 花蓮

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