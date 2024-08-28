竹竹苗首長前進花蓮 最高補助2萬5鼓勵民眾來觀光
為振興花蓮經濟與觀光，竹竹苗「園縣市高峰會」今天移師至花蓮煙波大飯店舉辦，此次會議由新竹縣長楊文科主持，邀請新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、竹科管理局長陳宗權、台灣科學工業園區同業公會秘書長張致遠等人同赴花蓮縣參訪，並提出各項補助方案，包括團體旅遊補貼最高2.5萬元等，盼能振興花蓮觀光。
邱臣遠表示，今年0403強震加上7月底凱米颱風接連侵襲，造成花蓮縣聯外鐵、公路3個月內6度中斷，重創當地經濟及觀光，導致遊客數量銳減，住房率跌破1成。今天特別與「園縣市高峰會」團隊成員一同來到花蓮縣，親自品嘗花蓮美食，消費購入優質伴手禮，期望拋磚引玉為花蓮經濟振興盡一份心力，並祝福花蓮早日走出震災與颱風的陰霾，恢復旅遊熱潮、人潮及錢潮。
邱臣遠指出，竹竹苗共同推出花蓮觀光及在地產業經濟復甦補助，包括社會處補助人民團體、勞工處補助工會團體到花蓮觀摩交流，人民團體部分，每案補助最高2萬5000元，工會補助每人額度至少增加1100元；文化局也補助新竹藝文團體到花蓮演出，花蓮表演團隊到竹市也可享有演藝廳、影博館等場租及設備優惠，環保局和文化局更於11月率領相關團隊前往花蓮進行交流。
「觀光最重要的是消費」，邱臣遠說，今年12月竹市將舉辦聖誕市集，特別保留5個攤位邀請花蓮在地商家參展，向新竹市民介紹花蓮特產，市府透過各項補助希望能鼓勵市民與企業社區團體，未來舉辦考察或自強活動時，多安排到花蓮參訪，親自感受花蓮的好山、好水、好人情，採購花蓮在地優質多樣的農產品與伴手禮，用實際行動支持花蓮觀光產業。
新竹市政府補充，今天是「園縣市高峰會」第7次會議，除追蹤竹竹苗高中職增班、竹市關新路延伸開闢計畫、新竹科學園區營建工程污染減量優化作法、助企業落實ESG 共同打造宜居永續城市等9項列管案執行情形外，更新增「提供人民團體赴花蓮參訪交流相關經費補助」的合作議題，呼籲全國民眾以實際行動支持花蓮縣。
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