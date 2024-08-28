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全國環保盃桌球賽宜蘭登場400多人較勁 會場縣府安排友善環境

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
環境部沈志修常務次長及宜蘭縣林姿妙縣長主持開球儀式後，宣布正式比賽。圖／縣府提供
環境部沈志修常務次長及宜蘭縣林姿妙縣長主持開球儀式後，宣布正式比賽。圖／縣府提供

宜蘭縣睽違11年後再度承辦全國環保盃桌球錦標賽，今起在運動公園開賽3天，特別的是會場幾乎看不到傳統大型背板，也沒有一次性文宣品及一次性飲具餐具，就連工作服也以寶特瓶的環保材質製成，諸多小地方帶頭做環保，讓人大稱讚。

第35屆全國環保盃桌球賽今天起在宜蘭運動公園體育館登場，開幕典禮中縣長林姿妙歡迎來自中央機關及各縣市400多名環保人員組隊參賽，宜蘭以環保立縣維持良好空氣品質，好山好水，大家可利用賽事空檔遊覽各景點、品嘗在地美食。

環境部次長沈志修感謝縣府，他說，多年來宜蘭優質的環境品質一直深植民眾心中，宜蘭縣環保局歷年考核成績也相當優異，對於縣府團隊在推動環保工作的努力與決心給予肯定，期勉環保夥伴們展現運動球技外，也把握難得機會交流經驗。

運動員宣誓安排一男一女象徵性別平等，環境部沈志修常務次長及宜蘭縣林姿妙縣長主持開球儀式後正式比賽。眼尖參賽者發現會場安排很有環保精神，環境友善包括減少一次性文宣品、比賽場地採LED大螢幕取代傳統大型背板、賽事資訊改以液晶螢幕呈現、飲水及用餐避免一次性餐具使用、工作服以環保材質製成。

此外，獎牌交由宜蘭在地「勝洋水草」休閒農場精心設計，以木質材料表現循環再利用環保理念，優勝選手的競賽獎品是「青出宜蘭合作社」在地小農優質產品，將環保精神與在地文化完美融合。

這次共有環境部、環境管理署、環管署北區環境管理中心、環管署中區環境管理中心、環管署南區環境管理中心、國家環境研究院、各縣市環保局及中鋼、台電等27個單位組隊參加，400多名桌球好手尬球技，比賽分首長個人、團體男子甲、團體男子乙及團體女子共4組，精彩可期。

來自中央機關及各縣市400多名環保人員參與全國環保盃桌球錦標賽，這次友善環境的會場中，幾乎看不到繫掛傳統大型背板。記者戴永華／攝影
來自中央機關及各縣市400多名環保人員參與全國環保盃桌球錦標賽，這次友善環境的會場中，幾乎看不到繫掛傳統大型背板。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙與宜蘭隊擊掌，互喊「加油」。圖／縣府提供
縣長林姿妙與宜蘭隊擊掌，互喊「加油」。圖／縣府提供
環保盃桌球錦標賽宜蘭隊合影，展開激烈的3天賽事。記者戴永華／攝影
環保盃桌球錦標賽宜蘭隊合影，展開激烈的3天賽事。記者戴永華／攝影
宜蘭縣睽違11年後再度承辦全國環保盃桌球錦標賽，今天起在運動公園開賽。記者戴永華／攝影
宜蘭縣睽違11年後再度承辦全國環保盃桌球錦標賽，今天起在運動公園開賽。記者戴永華／攝影

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