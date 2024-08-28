頭城搶孤9/2攻頂爆棄賽風波 重新報名10隊登記

宜蘭縣頭城搶孤9月2日登場，賽前有7支參賽隊伍因不滿相關規定聲明棄賽，頭城鎮中元祭典協會決議將這7支棄賽隊伍除名，今天起再開放各界遞補報名，目前已有10隊登記。

頭城搶孤原本共12支隊伍參賽，26日在頭城鎮中元祭典協會所召開的會議中，有參賽隊伍提出包含裁判在入場時也應與選手一樣要接受搜身、裁判應受事前教育、賽場加強管制等10項訴求，雙方對此意見相左，最後不歡而散。

最後，包括頭城、二結王公廟、國際及杏輝搶孤隊等7隊領隊聯合簽名，發表棄賽聲明。

頭城鎮中元祭典協會昨天與棄賽隊伍再開協調會，但仍無法取得共識，協會決議將7支棄賽隊伍除名。此外，7隊選手也除名，不得再以其他隊伍身分參賽。

頭城鎮中元祭典協會今天指出，國際搶孤隊中的非洲史瓦濟蘭選手及法國選手因受到棄賽風波影響而無法參賽，經大會討論，考量2人慕名賽事且準備已久，加上異國選手參賽過程不易，因此保留2人的參賽資格。

此外，今天起再開放各界遞補報名後已有10隊登記，大會將保留1隊給國際選手，其餘隊伍經大會審核文件，若符合參賽資格，會以抽籤方式補足隊伍，確保搶孤活動順利進行。

頭城鎮中元祭典協會理事長簡英俊指出，今年被除名的隊伍明年是否可以參賽，待今年活動後再討論。

另外，杏輝醫藥集團發表聲明表示，杏輝搶孤隊成軍11年曾前往頭城、屏東恆春、中國漳州龍海等地搶孤賽征戰，得過5座冠軍獎盃。今年再組隊參加頭城搶孤比賽時，受到這次棄賽事件影響，集團日後將不再派團參與這項民俗活動。

杏輝醫藥集團指出，集團身為搶孤活動的長期贊助與參與者，支持與贊助的心意將不會改變，希望搶孤文化活動順利舉辦，吸引國際關注，將這項台灣特色文化介紹到全世界。