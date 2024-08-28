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竹竹苗「園縣市高峰會」移師花蓮舉辦 盼補助吸引鄉親訪花

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
「園縣市高峰會」是竹竹苗的溝通合作平台，今天移師花蓮舉行。右起依序為新竹代理市長邱臣遠、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹科學園區管理局長陳宗權。記者王思慧／攝影
「園縣市高峰會」是竹竹苗的溝通合作平台，今天移師花蓮舉行。右起依序為新竹代理市長邱臣遠、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹科學園區管理局長陳宗權。記者王思慧／攝影

花蓮震後觀光市場經濟不佳，縣府爭取各縣市到花蓮振興經濟。新竹縣長楊文科、新竹代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦決定首長高峰會議移師花蓮舉行，並提出各項補助方案，包括竹市團體活動到花蓮補助2.5萬元，苗栗編500萬元預算，鼓勵鄉親到花蓮住兩晚，及雙方農產品交流等，振興花蓮經濟。

今天竹竹苗三縣市長帶領團隊搭火車到花蓮，花蓮縣府派人迎接，約60人在車站階梯上拍大合照，手握拳比出加油手勢，喊出「花蓮加油」，盼帶給花蓮力量。

花蓮縣府行政研考處長吳昆儒說，4月中旬縣長徐榛蔚親自致電給藍營縣市首長，希望各縣市活動，能提供攤位給農友或伴手禮業者擺攤展售商品；公務團能第一優先考慮到花蓮旅遊，或是公務採購以花蓮農特產品為主。

吳昆儒說，這段時間陸續收到縣市長的協助與回應，包括雲林縣、苗栗縣都有相關補助花蓮旅遊政策，台中市府更喊出將有100個旅遊團來花蓮，其他縣市政府透過採購支持，將會議移到花蓮舉行等，對地方有很大的幫助，感謝各級單位的協助振興花蓮。

「園縣市高峰會」是竹竹苗的溝通合作平台，每3個月開會1次。楊文科表示，上次高峰會決定要力挺花蓮，這次到花蓮除了三縣市長，還有新竹科學園區管理局、台灣科學園區科學工業同業公會。新竹縣府規畫孝親補助觀光旅遊、鼓勵參訪與研習活動在花蓮舉辦、鼓勵民眾買花蓮伴手禮等，竹縣農會也有花蓮農產品專櫃，促銷農特產品。

鍾東錦指出，花蓮有很多苗栗的鄉親，早期在花蓮開墾跟定居，到花蓮關心是應該的，本來就有編500萬元預算，鼓勵鄉親到花蓮觀光住2個晚上，每人有1000元補助。苗縣農會上周先來花蓮交流，鼓勵宗教社團、自強活動辦在花蓮。

邱臣遠說，為鼓勵新竹市民振興花蓮觀光，推出團體旅遊補貼最高2.5萬元、年底耶誕市集提供5攤位給花蓮廠商，也有文化表演獎勵補助等，多面向振興花蓮。

新竹科學園區管理局長陳宗權說，向園區廠商大力促銷花蓮振興方案，盼廠商協助花蓮，振興花蓮經濟。

「園縣市高峰會」參訪團今天在市區用餐、採購名產，下午在煙波大飯店花蓮館舉行會議，明天在花蓮中南區旅遊，停留3天2夜。

新竹縣、新竹市、苗栗縣三縣市長帶領團隊搭火車到花蓮，約60人在車站階梯上拍大合照，手握拳比出加油手勢，喊出「花蓮加油」。記者王思慧／攝影
新竹縣、新竹市、苗栗縣三縣市長帶領團隊搭火車到花蓮，約60人在車站階梯上拍大合照，手握拳比出加油手勢，喊出「花蓮加油」。記者王思慧／攝影
「園縣市高峰會」是新竹縣、新竹市、苗栗縣的溝通合作平台，每3個月開會1次，今天移師花蓮舉行。記者王思慧／攝影
「園縣市高峰會」是新竹縣、新竹市、苗栗縣的溝通合作平台，每3個月開會1次，今天移師花蓮舉行。記者王思慧／攝影

新竹 花蓮

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