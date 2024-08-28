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園縣市高峰會移師花蓮 逾60人3天2夜振興觀光

中央社／ 花蓮縣28日電

0403地震重創花蓮，繼新北市長侯友宜率團到花蓮觀光，竹竹苗3縣市舉辦的「園縣市高峰會」今天也移師花蓮，一行逾60人安排3天2夜行程，振興觀光產業。

「園縣市高峰會」是新竹縣、新竹市、苗栗縣、新竹科學園區及台灣科學園區科學工業同業公會聯合組成平台，每3個月開會1次，今天選在花蓮舉辦。

新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦及新竹科學園區管理局長陳宗權等人率團，逾60人今天上午抵達花蓮車站。

楊文科接受媒體聯訪指出，地震後就推出振興花蓮方案，包括補助新竹縣民到花蓮旅遊、鼓勵各單位在花蓮辦研習活動、設立直銷平台行銷花蓮農特產品，這次高峰會將討論更多具體協助花蓮的方案。

鍾東錦說，苗栗縣府編列新台幣500萬元預算，縣民到花蓮住宿2個晚上，可申請旅遊補助；農會相關單位上週已先組團到訪花蓮。

邱臣遠說，為鼓勵新竹市民振興花蓮觀光，推出團體旅遊補貼最高2萬5000元、年底耶誕市集提供5攤位給花蓮廠商，也有文化表演獎勵補助等，多面向振興花蓮。

陳宗權說，已將花蓮振興方案向園區廠商大力促銷，盼廠商一起協助花蓮，振興花蓮經濟。

「園縣市高峰會」約有超過60人到訪，首站直奔市區採購名產，今天下午在煙波大飯店花蓮館舉行會議，明天在花蓮中南區旅遊，停留3天2夜。

花蓮縣府行政暨研考處長吳昆儒說，0403地震後，收到很多縣市協助，包括雲林、苗栗縣等推出花蓮旅遊補助方案、台中市將有100團到訪，也有很多縣市府會議、公務團安排到花蓮舉行，對花蓮震後振興有很大幫助。

新竹 花蓮

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