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通報並協助搶救台灣黑熊 卑南13部落族人獲獎勵金

中央社／ 台東縣28日電
圖為林業及自然保育署台東分署日前接獲通報1隻台灣黑熊在東興村產業道路一處原住民保留地內受困套索，立即會同台灣野灣野生動物保育協會前往救援，抵達現場發現黑熊疑熱衰竭失去生命徵象，未能獲救，遺體搬下山後送。台東分署仍公開表揚13名族人並頒發獎勵金。圖／林保署台東分署提供
圖為林業及自然保育署台東分署日前接獲通報1隻台灣黑熊在東興村產業道路一處原住民保留地內受困套索，立即會同台灣野灣野生動物保育協會前往救援，抵達現場發現黑熊疑熱衰竭失去生命徵象，未能獲救，遺體搬下山後送。台東分署仍公開表揚13名族人並頒發獎勵金。圖／林保署台東分署提供

台東卑南鄉2名部落族人20日發現受困台灣黑熊，通報林保署台東分署救援，其他族人也協助救傷搬運，黑熊最後雖因傷重不治，台東分署仍公開表揚13名族人並頒發獎勵金。

農業部林業及自然保育署台東分署今天發布新聞稿表示，台東分署昨天前往卑南鄉公開表揚並頒發獎勵金給20日通報台灣黑熊受困的洪田福、張育嘉及協助救傷、搬運等13名部落族人，會中並由野灣野生動物保育協會團隊分享東部黑熊救傷及保育工作現況。

台東分署表示，洪田福與張育嘉獲頒新台幣6000元獎勵金、感謝狀及禮品；熱心協助台灣黑熊救傷、搬運的卑南鄉生態環境調查維護隊隊員及村長陳興榮等11名部落族人則獲頒3000元獎勵金、感謝狀及禮品等。

張育嘉表示，當下驚覺是台灣黑熊時，又驚又喜，這是他第一次目擊實際個體，但發現時感覺牠已經很虛弱，心裡也很忐忑，希望能盡快協助牠、保住牠的生命；陳興榮則表示，盼未來台灣黑熊保育的宣導能擴大到鄰近聚落，此次受困台灣黑熊雖無法平安獲救，但更堅定他們未來加強推廣及聯合周邊社區參予保育台灣黑熊的決心。

台東分署長吳昌祐表示，此次台灣黑熊受困通報及救援工作，也突顯中央與地方協力建立通報平台的重要性及意義；呼籲若民眾發現野生動物受困應立即通報，並歡迎更多社區或部落團隊加入台灣黑熊生態服務給付計畫，一起攜手保育台灣黑熊努力。

台東 台灣黑熊 團隊

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