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基隆長庚旁橋下逾萬魚群暴斃 降雨少又高溫溶氧量降低
基隆長庚醫院旁自強橋下今天上午民眾發現大量魚群暴斃，漂浮河面，散發惡臭，環保局人員到場調查，採取水質檢測，共清出5600公斤，約1萬1000隻死魚，初步排除受到汙游，研判雨量少，水位降低，又受連日高溫影響，水溫升高，溶氧量降低所致。
環保局今天上午獲報，長庚醫院旁自強橋下魚群暴斃，清理人員上午6點30分抵達現場，先循線稽查是否有惡意排放汙水情形，立即檢測水質，派出10人打撈死魚。
清理死魚約5600公斤，約1萬1000隻，出動吊車吊運，下午1時完成現場清理、載運等清除作業。
環保局說，經檢測水色無異常，現場檢測水質pH7.64,水溫27.8、導電度436us/cm、溶氧2.46mg/L，重金屬試紙無檢出。初步排除魚群暴斃是受到汙染影響。
環保局表示，依現場狀況分析，應是受到近日基隆降雨量較少，使得水位降低，又受連日高溫影響，溪中的水溫升高，導致水中溶氧量降低造成魚群暴斃。
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