杏輝集團宣布今後不再組隊參賽 領隊難過發文「再見了，搶孤」

宜蘭頭城搶孤前天召開領隊會議，參賽隊伍與大會針對競賽規則發生歧見，當場遞交7支隊伍棄賽聲明，杏輝2支隊伍都簽名；昨天中元祭典協會決議這些隊伍不得參賽，杏輝領隊之一吳富霖下午溝通爭取未果，杏輝集團連夜火速聲明「今後不再組隊參賽」震撼各界，讓帶隊11年的吳富霖難過到徹夜難眠。

杏輝醫藥集團之所以投入搶孤民俗競賽，起因於董事長李志文2013年間在蘭陽博物館看到搶孤模型，凝視許久，李董又聽到教練說，年輕人愈來愈少人願意投入搶孤，未來再沒人傳承，搶孤就將成為傳說。當年，李志文董事長指示成立杏輝搶孤隊。

以前沒有訓練場地，隊員四處打游擊練習，卻也樂在其中，4年前高層考量長遠發展，在杏輝藥廠園區打造專屬訓練場及搶孤文物舘。

杏輝有搶孤隊及活芯隊，委由總教練林光賢訓練，前天搶孤領隊會議由活芯隊領隊林光賢代表，身為集團總經理特助的吳富霖另有要事，無法前往。會中，林光賢等人提出裁判員比照參賽選手，進入賽場前由各領隊向裁判搜身，主辦單位難以同意，雙方一言不合，其他隊伍拿出已簽好7隊領隊名字的棄賽聲明。

吳富霖實際未參與領隊會議，有人代為簽名，杏輝高層得知後震驚，當晚透過縣府協調，隔天吳富霖也銜命與大會溝通，主辦單位堅持除名，而且除的不只是隊伍，連選手一併除掉不得另外組隊。

杏輝選手是搶孤界強棒，成軍11年來在兩岸三地征戰近20場賽事，絕大多數是集團的吳富霖帶隊，與選手培養出深厚感情。這次為了頭城搶孤，選手們提早練習3個多月，如今好身手已無用武之地，讓吳替選手感到惋惜。

吳富霖昨天忙一整天沒時間吃飯，晚間得知集團決定「今後不再組隊參賽」，傷心難過，凌晨2點多臉書發文「今天說再見，這是真的」，「叫我放棄，很不捨」。

他在臉書說，自己有許多搶孤故事、訓練、比賽、歷史、文化、習俗，可能您沒聽過，他帶隊征戰邁入第12年，從宜蘭頭城、屏東恆春、台南七股、福建龍海，合計出賽18場獲得21支順風旗、台南不同規格9支順風旗，這些都是辛苦的成績單。

他說，順風旗留在公司提供後代可以來觀看爸爸、阿公參與搶孤的英雄事蹟，兩岸四地的順風旗要同時看到並不容易，他也蒐集很多搶孤書籍，公司還有搶孤文物舘及訓練場，他到處講述介紹搶孤活動...。