瘋出國護照申辦量大增 花蓮去年逾4萬件外地人也來辦

疫情緩和後國人瘋出國旅遊，位於花蓮的外交部東部辦事處辦理護照件數爆量，去年超過4萬件，是疫情前的2倍多，今年至今也超過2萬件。外交部東部辦事處長胡琪斌說，外交部將於下月3日起試辦有條件式線上申換護照，年滿18歲符合資格就可線上申辦，更加便民。

外交部東部辦事處在花蓮、台東提供領事服務，推廣公眾外交，也與地方政府合作如協助姊妹市的相關活動，其中，受理民眾申辦護照是重要業務。

東辦處長胡琪斌說，2019年申辦護照件數為1萬9335件，2020年起因為疫情關係，驟降到約3000件，2021年更僅1756件，疫情趨緩後出國人數大增，前年7785件，去年更暴增到4萬4279件，今年至7月為止，也有2萬2963件。為了落實為民服務，還要定期派員到台東辦理行動領務，方便台東民眾辦護照，因東部辦事處護照申辦的工作人員僅3人，工作量一下子暴增確實非常辛苦。

胡琪斌觀察，這段期間不少外地人選擇來花蓮旅遊順便辦護照，以周五、周一的受理件數最多。住在宜蘭市的林小姐就是其中之一，她說，台北辦護照的人更多，乾脆選擇到花蓮辦理，等候時間少很多，還可以找朋友順道小旅行。

胡琪斌表示，外交部領事事務局將從9月3日起啟動試辦「有條件式線上申換護照」，年滿18歲、持有自然人憑證，及符合護照逾期、10年內沒有遺失紀錄、沒有涉各類加簽案、戶籍資料未變更以及人在境內等條件，就可以線上申換再親自領取。