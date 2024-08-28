台東TTGO平台無人用？遭審計糾正 縣府：已全面改善

為補足「偏鄉交通最後一哩路」，台東縣政府向中央爭取申請共7千7百餘萬元經費，推出「TTGO台東預約接駁服務系統」提供鄉民預約及接駁服務，未料，審計卻查出執行不佳，甚至無人預約情形，糾正縣府並要求改善。縣府表示，經主動發現問題後，已服務全面獲得改善，民眾可盡情使用平台服務。

交通及觀光發展處長卜敏正表示，早上服務平台實施後，今年3月縣府發現到使用率普遍不佳，立刻邀集廠商全面檢討，截至今年8月26日止TTGO在地接駁完成預約單及接駁趟次、人次，和2月數據相比較，目前每月以20至40之比率成長，目前近3600人已完成搭乘，對比2月52人次已有明顯成長。

審計室主任邱燦興進行審計報告時，提到縣府改善偏鄉交通，向交通部公路局申請經費建置的「TTGO台東預約接駁服務系統」，經查執行情形，幸福巴士預約平台從去年10月起至今年2月止，無人運用該平台；另TTGO在地接駁，接駁趟次僅30趟52人次，等於1天平均僅接駁1.06人次，成效不彰。

另邱燦興也提到TTGO在地接駁服務區域涵蓋15個鄉鎮，但提供服務的車輛僅有9輛，明顯不足，相關TTGO的執行缺失已要求縣府改善，並會持續追蹤下去。

卜敏正強調，目前針對共乘部分，過去2人搭乘突有1人取消，則不開車，已改為1人依舊可以搭乘，另不能跨鄉鎮的方式，也改為以生活圈的模式，唯獨不能從市區到鄉鎮，此外，未來也將提供學生搭乘服務，已符合民生需求；統計在地接駁數據完成預約單2029筆、完成趟次（共乘分配後）1536趟、搭乘總人次3538人、補助46萬8958元。

他說，針對服務車輛僅有9輛部分，目前車輛共有12輛，單一車輛會服務複數鄉鎮，故沒有鄉鎮缺車問題。