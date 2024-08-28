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宜蘭頭城搶孤7隊棄賽後 10隊立刻補上

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
頭城鎮中元祭典協會今天說明，已經接到10支隊伍替補參賽的意願，一定可以補齊棄賽的7支隊伍空缺。記者陳敬丰／攝影
頭城鎮中元祭典協會今天說明，已經接到10支隊伍替補參賽的意願，一定可以補齊棄賽的7支隊伍空缺。記者陳敬丰／攝影

宜蘭頭城鎮年度盛事頭城搶孤9月2日登場，今年搶孤前發生意外，7支隊伍發聲明棄賽，大會決議除名棄賽隊伍，今明2天重新開放報名，有5個缺額。大會主席楊碧村表示，已經有10支隊伍致電有意替補參賽，下周一一定可以順利圓滿完賽。

宜蘭縣頭城鎮中元祭典協會今天在搶孤會場舉辦記者會，說明棄賽風波後大會的狀況。楊碧村說，昨天到今天上午已經接到電話，有10支隊伍有意願參賽，不只會補足空缺，還會超額報名，會再商議如何選出參賽隊伍；此外個人飯棚賽也因棄賽風波空出5個名額，歡迎大家報名。

另外原本棄賽的7支隊伍中，其中1支國際搶孤隊，有2名選手來自海外，分別是非洲史瓦濟蘭的非洲選手，以及曾在少林寺進修過的法國選手。楊碧村表示，這2名選手並不知曉棄賽的事情，遭到池魚之殃，大會念及他們迢迢千里來參賽，特別給予參賽機會，不用跟著被除名棄賽。

中元祭典協會理事長簡英俊說，感謝大家對頭城搶孤的重視與支持，經過協調後，相信周一的搶孤一定可以順利圓滿成功；今天上午得知參賽12年的杏輝隊將不再組隊，他也深深感到可惜，感謝對方多年來的支持，盼今後無論是用何種方式，仍能繼續支持頭城搶孤。

目前孤棚、飯棚都已搭建完成，只差比賽當日將掛滿祭品的孤棧架設到孤棚上。中元祭典協會指出，今年孤棚高14公尺，以16根杉木支撐，柱頂平台長12.7公尺、寬10公尺，13座孤棧由八大庄村民精心編紮，掛滿魷魚、肉粽、米粉、魚、肉等祭品。

今年團體孤棚賽的總獎金超過百萬元，祭典協會表示，個人飯棚賽同樣提供高額獎金，第一名可獲得5萬元與32吋電視1台，且選手只要在5分鐘內成功翻棚，都可以獲贈32吋電視；8月31日、9月1日、9月3日會邀請34位影視歌星輪流演出，歡迎全國民眾踴躍參與。

團體孤棚賽的孤棚，只差搶孤當天上午將孤棧架設完畢。記者陳敬丰／攝影
團體孤棚賽的孤棚，只差搶孤當天上午將孤棧架設完畢。記者陳敬丰／攝影
個人飯棚賽的飯棚已經搭建完成，第一名可獲5萬元與32吋電視，其餘選手只要在5分鐘內翻棚，都能拿到32吋電視。記者陳敬丰／攝影
個人飯棚賽的飯棚已經搭建完成，第一名可獲5萬元與32吋電視，其餘選手只要在5分鐘內翻棚，都能拿到32吋電視。記者陳敬丰／攝影

中元祭 成功 搶孤

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