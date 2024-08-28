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台東最美星空音樂會 壓軸綠島場31日晚間登場

中央社／ 台東縣28日電

2024台東最美星空音樂會壓軸場次，31日晚間將在綠島公館國小登場，邀請新生代樂團「芒果醬Mango Jump」及創作出多首關於綠島故事歌曲的「阿丹玩球球」演出。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天上午告訴中央社記者，今年壓軸的最美星空音樂會31日晚上在綠島登場，台東縣長饒慶鈴及綠島鄉長謝賢裕歡迎大家到綠島在海島星空下聆聽浪漫星空音樂會。

卜敏正表示，節目安排將由創作出多首關於綠島歌曲的「阿丹玩球球」開場，還有今年入圍金曲最佳新人獎的徐暐翔、美聲雙人組合「晨悠CHENYO」以及新生代樂團「芒果醬Mango Jump」將帶來精彩演出，為今年度的最美星空音樂會畫下完美句點。

他說，音樂會活動雖然即將告一段落，但台東的星空持續在夜晚閃耀，歡迎大家跟著今年發布的「台東最美星空．永續賞聆指引」電子手冊，隨時都可以來到台東感受屬於自己的個人星空音樂會。

交通及觀光發展處表示，台東因為低污染及低光害的環境，成為全台灣最適合觀賞星星的縣市。適逢暑假期間交觀處在台東縣各地推廣「星空觀光」，並積極與台東各鄉鎮合作辦理「台東最美星空音樂會」。

綠島 音樂會

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