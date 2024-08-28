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頭城搶孤棄賽風波…杏輝深夜拋出震撼彈宣布：今後不再組隊參賽

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頭城搶孤棄賽風波…杏輝深夜拋出震撼彈宣布：今後不再組隊參賽

聯合報／ 記者戴永華陳敬丰／宜蘭即時報導
杏輝搶孤隊2013年成軍至今11年，從一支隊伍壯大成二支隊伍，曾在國內拿下3次冠軍、1次亞軍，兩度遠赴福建龍海參加跨海國際賽，成績打破龍海賽事紀錄，至今無人能破。圖／翻攝吳富霖臉書
杏輝搶孤隊2013年成軍至今11年，從一支隊伍壯大成二支隊伍，曾在國內拿下3次冠軍、1次亞軍，兩度遠赴福建龍海參加跨海國際賽，成績打破龍海賽事紀錄，至今無人能破。圖／翻攝吳富霖臉書

宜蘭頭城搶孤7支隊伍聯名棄賽引發軒然大波，杏輝搶孤隊歷經溝通爭取參賽權，主辦單位最終仍以「除名」處理。杏輝集團深夜對外發表沉痛聲明，宣布今後「不再組隊參賽」，杏輝搶孤隊11年來在兩岸三地開創的優異戰績也隨之畫下句點，讓許多人感到不捨。

杏輝搶孤隊2013年成軍參賽至今11年，從一支隊伍壯大成二支隊伍，除了傳承宜蘭家鄉搶孤文化，也帶隊前往屏東恆春搶孤比賽交流，在國內拿下3次冠軍、1次亞軍；2017年與去年更兩度遠赴福建龍海參加跨海國際賽，分別以2分05秒與1分40秒奪冠，打破龍海賽事紀錄，至今無人能破。

這支強勁的搶孤隊受到前天頭城搶孤棄賽風波影響，杏輝昨天派人努力溝通到傍晚，確定主辦單位仍以「除名」處理隊伍及選手，感到遺憾，高層連夜做出決定發表「杏輝支持搶孤的心不變」聲明，宣布今後不再派團參與這項民俗活動，但還是會持續支持搶孤文化的推動。集團聲明如下：

《杏輝支持搶孤的心不變》

「搶孤是台灣重要的文化，講究嚴格訓練、團結奮鬥及慈悲濟世的精神，這也與杏輝集團的企業精神相符，而企業主要的方向：克服困難、同心協力、奮發登高、濟世眾生，也與搶孤設立的宗旨人飢己飢慈悲之心相符合。

11年來從頭城出發、遠至恆春、跨海到漳州龍海，兩岸三地都有杏輝搶孤隊的足跡，選手也因為辛苦的訓練，曾獲三地冠軍寶座，留下特殊的紀錄，而因企業成立11年的搶孤隊可能也不多見。

身為搶孤活動的長期贊助與參與者，支持與贊助的心意將不會改變，也衷心希望搶孤文化活動順利舉辦，吸引國際的關注，將此一台灣特色文化介紹到全世界。

而組隊參加比賽是一項涉及範圍甚廣的活動，考量到各自選手都有其背景，為讓選手能夠自發參與，在選拔過程中實屬不易，而委外訓練極其辛苦及管理上亦須耗費時間，綜合上述，杏輝將不再派團參與這項民俗活動，但杏輝今後仍將一本初衷，持續支持搶孤文化的推動。

杏輝感謝一路以來社會各界的關心與鼓勵，未來杏輝將以此精神，努力克服困難，研發新產品，以醫藥濟世的精神，持續貢獻社會！」

杏輝搶孤隊曾經奪下戰績的一刻，隊員們興奮，全身油汙合影留下歷史鏡頭。圖／翻攝吳富霖臉書
杏輝搶孤隊曾經奪下戰績的一刻，隊員們興奮，全身油汙合影留下歷史鏡頭。圖／翻攝吳富霖臉書
杏輝搶孤隊員的拚戰身影將成為永久記憶。圖／杏輝搶孤隊提供
杏輝搶孤隊員的拚戰身影將成為永久記憶。圖／杏輝搶孤隊提供
杏輝搶孤隊征戰賽場的身影，將成為美好回憶。圖／翻攝吳富霖臉書
杏輝搶孤隊征戰賽場的身影，將成為美好回憶。圖／翻攝吳富霖臉書
杏輝搶孤隊參與恆春搶孤比賽奪下佳績，隊員們與領隊吳富霖（左一）開心合影。圖／翻攝吳富霖臉書
杏輝搶孤隊參與恆春搶孤比賽奪下佳績，隊員們與領隊吳富霖（左一）開心合影。圖／翻攝吳富霖臉書
受到宜蘭頭城搶孤棄賽風波影響，杏輝搶孤隊確定下周無緣參賽，深夜發出聲明，宣布今後不再組隊參賽。記者戴永華／翻攝
受到宜蘭頭城搶孤棄賽風波影響，杏輝搶孤隊確定下周無緣參賽，深夜發出聲明，宣布今後不再組隊參賽。記者戴永華／翻攝

恆春 搶孤 溝通

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