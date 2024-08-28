台東100碗 天然冰箱等大家開飯

「台東100碗」是由美食專家及在地名人介紹推薦的口袋美食名單，遴選山上、海邊及大街小巷內的難忘美味，讓大家來台東旅遊吃飽、吃爽、吃甜美回憶。縣長饒慶鈴大力掛保證說「台東的天然冰箱，每天都有新鮮食材上桌，等大家來開飯」。

饒慶鈴一直想讓很多人知道台東美食，卻不知從何說起，因為她心中的美食可媲美米其林三星，甚至有過之而無不及。她也認為，台東美食不是她說了算，台東100碗是由專家和台東在地人推薦，給更多人知道「拿麼厲害好吃」。

地理環境及人文風情獨樹一格的台東，有別於其他縣市，食材都來自天然的冰箱，真正所謂的靠山吃山和靠海吃海，加上多元豐富的族群融合，餐桌上的佳餚新鮮多樣化，來到台東，無論去東海岸、縱谷線或南迴線，吃到的食物，保證驚喜。

胡天蘭、葉怡蘭等美食專家應邀推薦，也有涂裕苓、林坤層、舒米恩、ABAO阿爆、武撒恩.卡羅廖祐笙、楊柏偉、陳瑞姬等在地不同領域名人，他們從不同的角度視野及味蕾，挑選出心中台東好吃的口袋名單，並講出好吃的理由，介紹給大家知道。

饒慶鈴表示，100碗美食中，有熟悉的傳統老店，也有極具特色的風味餐廳及新崛起的網紅店家，當然也少不了首次曝光的隱藏版美食；台東的天然冰箱，每天都有新鮮食材上桌等大家開飯，「台東100碗，你能吃幾碗？歡迎大家來台東吃美食」。