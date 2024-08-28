池上「書法路牌」 將更換

台東縣池上鄉使用在地藝術家寫的「書法路牌」，挨批標新立異、看不懂，字體不統一也可能讓用路者分神釀事故，交通部路政及道安司也表示，該路牌不符相關規則，可能造成辨識錯誤，將發文鄉公所要求撤換。鄉長林建宏坦承，執行時未注意清楚辨識與易讀性的通則，收到公文後會設法找經費重設。

池上鄉新生、中正、忠孝等11條道路路牌採用書法家毛筆手寫的字體印刷而成，其中新生路最易引起誤解，不少外地人誤把「新」看成「寨」，但也有遊客認為，書法路牌很特別，與眾不同。

「路牌不是塗鴉板，池上不要再胡搞。」臉書粉專理觀點Leo's Blog發文批評，書法字體不統一，會讓人多花時間解讀，交通標誌內容要簡潔扼要，視覺上必須一致性，讓用路人馬上看懂，不會因字體或圖形內容參差不齊，分神導致交通事故。

林建宏說，2016年尼伯特颱風造成鄉內多處路牌損毀，當時發揮巧思結合書法藝術，力邀11名書法家揮毫題字，交由廠商印製而成，是希望「專屬池上鄉、獨一無二的字型」，立意良善，並非標新立異，但執行上忽略清楚辨識與易讀性的通則，造成用路人不利識別，他表達歉意。

交通部路政及道安司表示，依「道路交通標誌標線號誌設置規則」，道路路牌的中文字體統一為「正體字」，且大小都有標準尺寸，僅在副牌可有彈性。池上鄉這些路牌不符相關規定，不是很適當，將發文通知撤換，若未照規定設置導致事故，設置機關恐需負擔國家賠償責任。

「錯了就改，坦然面對，一定會虛心接受外界指正。」林建宏說，路牌設置時立意良善，但確實未注意相關法規，若違反規定，公所會著手更換。以前設置成本為29.8萬元，現在可能需要40多萬元，若有明確依據，將設法籌措經費更換路牌。