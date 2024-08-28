政治進入國小？藍綠互槓

南投縣長許淑華日前在基隆市信義國小，出席體育會活動時力挺基隆市長謝國樑。民進黨市議員張之豪質疑把政治帶入校園，國民黨陣營昨反控民進黨，去年在仁愛國小舉辦「信賴台灣之友會體育後援會」成立大會，才是把政治活動帶進校園。

對於藍營指控「綠能你不能」，張之豪回應「大家都能」，只是藍營找錯地點，因為信義國小場地租借辦法明定，不得舉辦政治活動，仁愛國小沒有類似的條文。

基隆市體育會24日租借信義國小禮堂，舉辦基隆體育嘉年華挺善樑活動，許淑華應邀參加，與謝國樑同台。許說，謝對體育運動有熱情且重視，面對不合理的罷免，體育界應該站出來相挺。

張之豪事後在臉書貼文，請網友回簽選擇題：這場活動是體育活動、選舉活動、挺樑活動或以上皆是，點名市長、教育處長、信義國小校長作答。

國民黨基隆市議會黨團書記長蔡旺璉和市議員藍敏煌、郭美秀，昨出面駁斥張之豪的言論，指張是借題發揮，為了罷免市長進行惡意政治攻擊，暴露「綠能你不能」雙標行徑。

面對國民黨陣營反擊，張之豪回應，藍營說法釐清了一些事情，首先這場活動確實不是學校主辦，校方應該沒有違反教育基本法，校長可以放心。

張之豪表示，藍營問為什麼綠能你不能？民進黨去年也有在仁愛國小辦類似活動。他要告訴藍營，信義國小校務會議曾制定場地租借管理辦法，明文規定不得使用於政治活動，但仁愛國小沒有這類使用辦法，也就沒有相關限制，「大家都能，只是你們找錯地點」。