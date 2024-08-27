池上毛筆手寫路牌不符規定 鄉長：錯了就改

台東池上鄉「書法路牌」引發外界批評，交通部也認為不符道路交通標誌設置規則。池上鄉長林建宏表示，錯了就改，坦然面對，將找經費更換。

民國105年颱風尼伯特過後，台東縣池上鄉更新街道路牌，邀請藝術家參與公共設計，使用毛筆手寫字體的「書法路牌」，引發外界批評，認為字體不統一恐導致事故。

池上鄉公所今天發文給相關單位請示，是否違反相關規定。交通部路政及道安司今表示，路牌不符「道路交通標誌標線號誌設置規則」，可能造成辨識錯誤，不是很適當，將發文給主管機關要求撤換。

池上鄉長林建宏下午接受媒體訪問表示，今天有接到上級通知，以手寫書法字體違反規則，因此鄉公所有此依據編列預算更換。

林建宏說，當時執行這計畫的預算是新台幣29萬8000元，現在預算會比較高，因去年度沒編預算，如果用追加預算，除了鄉公所要有經費外，也必須要有補助，或是明年度編列預算，「錯了就改，我們坦然面對，一定會虛心接受外界指正」。