交通部講話了！池上鄉公所將找經費更換「書法路牌」

台東縣池上鄉使用在地藝術家毛筆手寫的「書法路牌」，引發外界批評，認為字體不統一恐導致交通事故。交通部路政及道安司得知後認為不符規則，可能造成辨識上錯誤，將發文主管機關要求撤換。鄉長林建宏說，公所會坦然面對交通部指正，收到公文後，將設法找經費重設路名牌。

交通部路政及道安司表示，依照道路交通標誌標線號誌設置規則，道路路牌的中文字體統一為「正體字」，且大小都有標準尺寸，僅在副牌可有彈性。台東池上鄉這起案列不符合道路交通標誌標線號誌設置規則規定，將發文通知主管機關撤換，若未照規定設置導致事故，設置機關恐需負國家賠償責任。

台東縣府交觀處指出，池上的市區道路路牌是公所設置，主管機關非縣府，原本要函轉公所來文請中央解釋「正體字」定義，若交通部認為違反設置規則，尊重池上公所後續因應作為。

「錯了就改，我們坦然面對，一定會虛心接受外界指正！」鄉長林建宏說，路牌設置時立意良善，但確實未注意相關法規，若確定違反規定，公所會著手更換；以前設置成本為29.8 萬元，現在價格可能需要40多萬元，若有明確依據，將設法籌措經費更換路牌。