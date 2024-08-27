頭城搶孤7棄賽隊伍遭除名…隊伍喊不公 主辦方憂心成慣例
宜蘭頭城搶孤爆發棄賽事件，7支隊伍昨發聲明棄賽，主辦方今天上午開會，決議除名7支棄賽隊伍與選手，明天再開放報名補齊空缺。遭除名的隊伍表示，大會章程並沒有「除名」的規定，大會決議不公；頭城中元祭典協會則認為，除名是必要措施，否則隊伍輕率棄賽將成慣例。
報名頭城搶孤的7支隊伍頭城搶孤隊、二結王公廟隊、宜蘭街頭藝術協會隊、杏輝搶孤隊、杏輝活芯隊、國際搶孤隊、恆春獅子會隊，認為領隊會議裁判長不公，提出10點要求，包含裁判也要接受搜身、裁判要接受賽前教育、車輛須進出管制等，未被主辦方接受，共同簽署棄賽聲明。
主辦方頭城中元祭典協會今天上午開會，決議除名棄賽的7支隊伍，沒收3萬元保證金，隊伍選手也遭除名，事後不可以其他隊伍名義參賽。目前12支報名隊伍剩下5支，大會明後2天將再次開放報名，每隊人數從5人，調整為3至5人，以利報名。
杏輝隊教練林光賢表示，大會組織章程中並沒有「除名」的規定，大會開會前也未通知棄賽隊伍參與會議，如此貿然且不符規定的決議，對隊伍與選手都不公平；領隊吳富霖則說，杏輝公司基於地方和諧願意暫時擱置爭議，也不樂見選手努力白費，希望繼續溝通，看有沒有辦法參賽。
中元祭典協會理事長簡英俊表示，組織章程中固然沒有「除名」一條，但為了整體比賽順利，除名是不得不為之舉，否則日後有隊伍不滿意就輕率發出棄賽聲明，對協會、活動本身都有負面影響；頭城搶孤不僅是當地，也是全台灣重要的民俗活動，不管有幾支隊伍參賽，都會辦到底。
今年頭城搶孤總獎金超過百萬元，地方人士認為，搶孤是頭城最重要的民俗活動與盛會，一次有7隊棄賽不是很好，尤其13支孤棧的順風旗要是沒有被割完，可是大忌；另一方面，對明後2天的報名保持樂觀態度，「全國玩搶孤的人很多，相信可以報滿。」搶孤
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