宜蘭縣新增6處科技執法 10月1日起走這幾個地方要小心

宜蘭縣警局原已啟用11處路口科技執法，今年10月1日開始再新增6處，包含礁溪知名蔥油餅店前路口、頭城外澳慶天宮前、宜蘭市中山路環市東路口等，取締項目則有闖紅燈、超速、未依規定轉彎、不禮讓行人等，目前尚無計畫再新增其他路口科技執法。

交通隊指出，宜蘭目前共11處科技執法，2022年8月啟用第1處，11月啟用9處，今年3月再新增1處，包含宜蘭市3處、羅東鎮3處、礁溪鄉1處、頭城鎮2處、蘇澳鎮1處、三星鄉1處；科技執法啟用至今，共取締9萬9034件違規，今年1月到7月底取締1萬8302件，主要是違停、闖紅燈等。

縣警局今年中評估易肇事路口數據與違規樣態，決定再新增6處，分別位於宜蘭市中山路五段與環市東路口、羅東鎮復興路仁愛路與河濱路口、礁溪鄉礁溪路四段與育才路口、頭城鎮外澳慶天宮前、頭城鎮濱海路與烏石港路口，以及蘇澳鎮中山路一段與蘇港路口，10月1日啟用。

本次取締項目包含不停讓行人、闖紅燈、違規停車、未依標誌標線號誌行駛、未依規定轉彎、超速、禁行大型車、逆向行駛等。

交通隊表示，宜蘭科技執法建置費用為中央補助，目前尚未計畫新增其他處科技執法。