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從北宜公路遙望太平洋 石牌縣界公園明年增設望遠鏡

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
石牌縣界公園位於北宜公路上，擁有豐富的自然、人文資源，宜蘭縣府明年將增設望遠設備。圖／工旅處提供
石牌縣界公園位於北宜公路上，擁有豐富的自然、人文資源，宜蘭縣府明年將增設望遠設備。圖／工旅處提供

北宜公路上的石牌縣界公園位於新北市與宜蘭縣的交界處，宜蘭縣府今年爭取建設經費，將耗資1779萬元增設戶外高倍率望遠鏡、無障礙步道，優化停車場與休憩空間等，讓民眾可以從縣界公園眺望太平洋，看到日本與那國島，工程預計明年9月竣工。

石牌縣界公園位於台9線北宜公路56.6公里處，海拔高度538公尺，是九彎十八拐的最頂點，既可以遠望太平洋、龜山島，也能俯瞰整個蘭陽平原，被稱為「金面大觀」，1954年被選為新蘭陽八景之一；除了自然景觀，縣界公園也曾是淡蘭古道的據點，擁有豐富的人文意涵。

宜蘭縣府工商旅遊處指出，立法院前院長游錫堃此前力推宜蘭與日本沖繩縣八重山群島的與那國島觀光，去年6月26日與縣府開會，決議設置3處與那國島的眺望點，分別是台9丁線蘇花公路9.9公里處烏岩角、11.4公里處望那之丘，以及石牌縣界公園。

工旅處長李東儒說，縣府2007年曾在石牌縣界公園做過相關建設，然而18年過去，需要重新整備，廣場區缺乏座椅、停車場沒有標線造成混亂，鋪面對身心障礙者不友善；縣府向觀光署爭取經費，包含石牌縣界公園與另外2處望遠鏡設置，共計1770萬元，中央補助1115萬元，餘下縣府自籌。

李東儒指出，石牌縣界公園的整建計畫包含休憩空間安全提升、鋪設無障礙道路、重新規畫停車空間等，增設戶外型高倍率望遠鏡，在公園的歷史碑文前設置地標地景解說牌；今年7月18日啟動設計作業，預計9月底提送觀光署審查，10月底完成發包，明年9月底前竣工。

李東儒補充，烏岩角和望那之丘為公路局管轄，2處眺望景觀設施均已完成，剩下新增望遠鏡與座椅等設施。3處眺望點完工後，將成為縣內觀光新亮點，預期可以吸引國內遊客和日本遊客，擴展縣內旅遊人數與國際觀光交流。

從石牌縣界公園眺望，可以看到龜山島、與那國島，也能俯瞰整個蘭陽平原。圖／工旅處提供
從石牌縣界公園眺望，可以看到龜山島、與那國島，也能俯瞰整個蘭陽平原。圖／工旅處提供

宜蘭 日本 與那國島

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