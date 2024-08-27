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看不懂台東池上「書法路牌」？鄉長親上火線坦承疏失

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東池上鄉的新生路、中正路、忠孝路等11處道路的路名牌採用書法家手寫字體，引發外界議論，其中新生路的「新」最容易被看錯。
台東池上鄉的新生路、中正路、忠孝路等11處道路的路名牌採用書法家手寫字體，引發外界議論，其中新生路的「新」最容易被看錯。

台東池上鄉邀請藝術家參與公共設計，使用毛筆手寫字體的「書法路牌」，引發外界批評「標新立異、看不懂」，字體不統一恐導致用路者分神發生交通事故。鄉長林建宏親上火線致歉，坦承執行時未注意清楚辨識與易讀性的通則，若違反規範願意修正。縣府交通及觀光發展處解釋，標誌之文字，橫寫者一律由左至右書寫，並依國字方體為準即可。

池上鄉的新生路、中正路、忠孝路等11處路名採用書法家毛筆手寫的字體印刷而成，其中新生路最容易引起誤解，不少外地人誤把「新」看成「寨」，但也有遊客認為，路牌很特別，與眾不同。

臉書粉專理觀點Leo's Blog發文批評「路牌不是塗鴉板，池上不要再胡搞」。內容指出，11位書法家有11種不同的手寫，字體不統一，會讓人多花時間去解讀。交通標誌的內容要簡潔扼要，視覺上必須保證一致性，讓用路者可以馬上看懂，且不會因為字體或圖形內容參差不齊，分神導致交通事故。

鄉長林建宏說明，2016年尼伯特颱風造成鄉內多處路牌損毀，當時發揮巧思結合書法藝術，力邀11名書法家揮毫題字，交由廠商印製而成，當時是希望「專屬池上鄉、獨一無二的字型」，並非標新立異。

林建宏說，融入在地書法藝術家參與公共設計的立意良善，但在執行法規上忽略了清楚辨識與易讀性之通則，造成交通用路人不利識別，實屬抱歉；已正式發文詢問交通標誌標線主管機關，釐清後進一步處理。

路名牌算是標誌的一種，鄉道的交通號誌由鄉公所設置管理。縣府交觀處指出，「道路交通標誌標線號誌設置規則」第15條言明，標誌之文字，橫寫者一律由左至右書寫，直寫者由上至下，由右至左書寫，並依國字方體為準。此外，標誌得視需要加註英文於牌面上，其譯寫應依標準地名譯寫準則及漢語拼音規定辦理。

台東池上鄉的新生路、中正路、忠孝路等11處道路的路名牌採用書法家手寫字體，引發外界議論，其中新生路的「新」最容易被看錯。圖／讀者提供
台東池上鄉的新生路、中正路、忠孝路等11處道路的路名牌採用書法家手寫字體，引發外界議論，其中新生路的「新」最容易被看錯。圖／讀者提供
台東池上鄉的新生路、中正路、忠孝路等11處道路的路名牌採用書法家手寫字體，引發外界議論，其中新生路的「新」最容易被看錯。圖／讀者提供
台東池上鄉的新生路、中正路、忠孝路等11處道路的路名牌採用書法家手寫字體，引發外界議論，其中新生路的「新」最容易被看錯。圖／讀者提供
臉書粉專「理觀點Leo's Blog」發文批評池上鄉公所胡搞，擔心書法路牌形成交通安全疑慮。記者徐白櫻／翻攝
臉書粉專「理觀點Leo's Blog」發文批評池上鄉公所胡搞，擔心書法路牌形成交通安全疑慮。記者徐白櫻／翻攝

交通事故 台東 字體 標誌

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