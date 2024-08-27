「老家協會」實習生為獨老慶生 爺爺感動眼眶紅

大學生們為弱勢長者慶生是暑期才有的限定畫面，社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會安排實習生跟著社工一起去關懷訪視，參與「到宅慶生」服務，讓獨居爺爺感動得紅了眼眶。

年輕青澀的嗓音獻唱生日快樂歌，祝福沒有打折扣。81歲的阿美族爺爺獨居在花蓮市大陳社區，雙腿因早年車禍而不良於行、鮮少出門，今年生日有一群「小女生」來幫慶生，讓爺爺感到開心與溫暖。

佛光大學社會學暨社會工作學系學生徐錦涓表示，有機會可以幫長者慶生，到宅慶生這項服務讓長輩、自己都感到開心。嘉南藥理大學社會工作系學生楊安倪說，一束鮮花、一盒蛋糕、一張卡片就可以讓獨居長者幸福很久，唱生日快樂歌、送一句祝福話時，覺得心裡暖暖的，這次機會讓她了解到老家協會的服務完善又貼心，時刻留意長者的生活環境並給予缺乏的資源，對個案用心協助。

花蓮縣老人暨家庭關懷協會副執行長林香君表示，很高興這群學生們選擇「老家協會」實習，每年都會帶實習生認識協會的服務，希望帶給長者們認識新面孔有新刺激，也盼有溫度的服務可以深植這群未來的社會工作者心中。