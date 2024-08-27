快訊

「他一直很努力想活」！彰化離岸風電工安意外 19歲男急救多天昨晚不治

夏末初秋養生吃芋頭！芋頭易過敏？削芋頭注意2件事避免「咬手」

超馬好手林義傑扮「著作權蟑螂」向網友索和解金 一審遭判刑10月

「老家協會」實習生為獨老慶生 爺爺感動眼眶紅

中央社／ 花蓮縣27日電

大學生們為弱勢長者慶生是暑期才有的限定畫面，社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會安排實習生跟著社工一起去關懷訪視，參與「到宅慶生」服務，讓獨居爺爺感動得紅了眼眶。

年輕青澀的嗓音獻唱生日快樂歌，祝福沒有打折扣。81歲的阿美族爺爺獨居在花蓮市大陳社區，雙腿因早年車禍而不良於行、鮮少出門，今年生日有一群「小女生」來幫慶生，讓爺爺感到開心與溫暖。

佛光大學社會學暨社會工作學系學生徐錦涓表示，有機會可以幫長者慶生，到宅慶生這項服務讓長輩、自己都感到開心。嘉南藥理大學社會工作系學生楊安倪說，一束鮮花、一盒蛋糕、一張卡片就可以讓獨居長者幸福很久，唱生日快樂歌、送一句祝福話時，覺得心裡暖暖的，這次機會讓她了解到老家協會的服務完善又貼心，時刻留意長者的生活環境並給予缺乏的資源，對個案用心協助。

花蓮縣老人暨家庭關懷協會副執行長林香君表示，很高興這群學生們選擇「老家協會」實習，每年都會帶實習生認識協會的服務，希望帶給長者們認識新面孔有新刺激，也盼有溫度的服務可以深植這群未來的社會工作者心中。

爺爺 獨居 生日

延伸閱讀

凌晨東部連3震！清晨5時1分花蓮縣近海規模3.4地震 最大震度2級

4女星組限定女團 出道首唱就為陳柏霖

郝龍斌問柯文哲敢面對過去的柯文哲？郝子弟兵反笑：沒哏

老婆生兒子想送走柯基 丈夫不忍心「豪租兩房一廳」給狗狗獨居

相關新聞

防災頭套+餐具組 花蓮國小新生入學禮

花蓮近年地震頻繁，新學期即將開學，縣府教育處採購約2100頂全新防災頭套，作為國小新生入學禮，盼強化學童防災能力。

頭城搶孤7支隊伍聲明宣布棄賽！裁判比照選手被搜身引爆爭議

屏東恆春搶孤日前爆發比賽前2名敲鑼爭議，宜蘭頭城搶孤今開領隊會議時，因有人不滿對參賽選手搜身限制過嚴，要求比照對裁判進行...

估明年8月招商！威海營區朝商場結合飯店開發 謝國樑：市長任內蓋起來

基隆市長謝國樑直播宣傳市政建設，今天到威海營區舊址說明開發願景時說，中央藍綠執政推動軍港西遷，市府將與交通部航港局等單位...

在國小操場烤肉…花蓮玉里鎮公所辦千人大會烤活動 鎮民憂PU跑道受損

花蓮玉里鎮公所將在9月7日舉辦醃漬節－千人大會烤活動，地點在玉里國小永昌分校操場，被鎮民批違反運動場管理辦法，擔心PU跑...

經歷小犬、海葵侵襲 去年度台東廢棄物回收率仍達6成

台東去年遭遇海葵、小犬等颱風侵襲，高雄市環保局曾調度機具與人力跨縣市支援，協助清理災後樹枝、整理市容環境。台東縣環保局指...

花蓮縣府送2100頂防災頭套 作為國小生入學禮

今年花蓮地震頻繁，過去有國小低年級家長發現孩子沒有防災頭套，擔心在校安全。縣府除了緊急採購外，隨著新學期即將開學，縣府教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。