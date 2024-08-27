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防災頭套+餐具組 花蓮國小新生入學禮

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
隨著新學期即將開學，縣府教育處採購約2100頂全新防災頭套，作為國小新生入學禮。圖／花蓮縣政府提供
隨著新學期即將開學，縣府教育處採購約2100頂全新防災頭套，作為國小新生入學禮。圖／花蓮縣政府提供

花蓮近年地震頻繁，新學期即將開學，縣府教育處採購約2100頂全新防災頭套，作為國小新生入學禮，盼強化學童防災能力。

教育處2021年12月採購2萬4000頂防災頭套，全面發給國小及幼兒，頭套屬個人的物品，學生畢業後不會留下來，導致縣內國小1、2年級及幼兒園學生沒有防災頭套，縣府緊急動支第二預購金採購。

教育處表示，地震發生時，傳統護頭方式通常是用書本或書包舉至頭頂，防災頭套可讓人空出雙手迅速保護頭部，減少因掉落物品或玻璃碎片產生的傷害，也能協助他人。

另項禮物是訂製餐具組，教育處指出，餐具組外層採米褐色防燙塑膠材質，內層為4格不鏽鋼餐盤，符合國小3菜1湯菜單設計原則。

403強震讓花蓮不少學校結構受損，教育處表示，配合教育部「公立高級中等以下學校校舍耐震改善計畫」，共125所縣立國中小學在2022年補強完畢，校舍老舊學校包括鳳林國小、新社國小、明廉國小及秀林國中，有請工程單位進行耐震補強工程，目前大致完工。

地震 花蓮 餐具

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