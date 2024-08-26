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擱淺黃金海岸蘇菲亞號貨輪傳漏油 立委林俊憲大罵景點變汙點

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
蘇菲亞號貨輪在凱米颱風來襲時擱淺台南市黃金海岸，傳出漏油。圖／林俊憲服務處提供
蘇菲亞號貨輪在凱米颱風來襲時擱淺台南市黃金海岸，傳出漏油。圖／林俊憲服務處提供

蘇菲亞號貨輪在凱米颱風來襲時擱淺台南市黃金海岸，才剛要求船東提報拆除計畫，今發生船內殘存機油洩漏，導致海水及沙灘受到汙染。立委林俊憲與多名議員今天下午邀集相關單位會勘，除譴責相關單位的疏忽，並呼籲市府和航港局必須加強與漁會的合作，落實環境汙染防治監測，保障漁民權益。

航港局及市府環保局表示，目前因為船體受海浪侵蝕，原夾縫中殘存的油料有不小心外漏，目前2、3處漏油處也已堵住，但隨著海浪拍打，不排除有再度洩漏可能性，會持續監控並清除汙染以及釐清後續管理權責，由於船體有輕微傾斜，會加強船體周遭安全維護，也呼籲遊客保持安全離不要任意穿越圍籬以免受傷。

林俊憲與南市議會副議長林志展，市議員黃麗招、林依婷、周嘉韋以及南市區漁會總幹事林鈺昕，邀集航港局、環保局、農業局會勘。林俊憲指出，凱米颱風造成台南沿海3艘船隻擱淺，部分機油洩漏對台南的海洋環境和漁業生態系統造成了嚴重衝擊。「打卡景點變成了汙點」，不僅破壞了環境，也對漁民的生計構成重大威脅，市府和航港局必須積極合作解決問題，並持續監控油汙擴散情形避免汙染範圍擴大

林俊憲強調，漁會是最了解當地海域情況的單位，市府和航港局應該與漁會合作，隨時位漁民更新資訊並建立即時通報窗口。目前雖已設置攔油索並進行清理，但油汙隨著海流擴散速度快，現場情況仍需持續監控並擴大防範圍，任何對海洋環境的破壞都是不可逆的，絕不能讓汙染範圍擴大。

蘇菲亞號貨輪在凱米颱風來襲時擱淺台南市黃金海岸，傳出漏油，立委林俊憲邀集相關單位會勘。圖／林俊憲服務處提供
蘇菲亞號貨輪在凱米颱風來襲時擱淺台南市黃金海岸，傳出漏油，立委林俊憲邀集相關單位會勘。圖／林俊憲服務處提供
蘇菲亞號貨輪在凱米颱風來襲時擱淺台南市黃金海岸，傳出漏油，立委林俊憲邀集相關單位會勘。圖／林俊憲服務處提供
蘇菲亞號貨輪在凱米颱風來襲時擱淺台南市黃金海岸，傳出漏油，立委林俊憲邀集相關單位會勘。圖／林俊憲服務處提供

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