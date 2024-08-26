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估明年8月招商！威海營區朝商場結合飯店開發 謝國樑：市長任內蓋起來

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（左）和市府產業發展處長謝孝昆，今天在威海營區舊址直播說明開發願景。圖／取自謝國樑臉書
基隆市長謝國樑（左）和市府產業發展處長謝孝昆，今天在威海營區舊址直播說明開發願景。圖／取自謝國樑臉書

基隆市長謝國樑直播宣傳市政建設，今天到威海營區舊址說明開發願景時說，中央藍綠執政推動軍港西遷，市府將與交通部航港局等單位合作，朝商場結合飯店方向開發，並在他市長任內蓋起來，為基隆市帶來更多就業及稅收。

威海營區總面積1.42公頃，主要為航港局土地。謝國樑今年4月初與航港局舉行合作開發會議，達成「土地共同開發」共識，並以促參BOT招商，興建飯店、百貨公司商場、商辦都是可能方案。

謝國樑今天和市府都市發展處長謝孝昆，前往目前做為停車場使用的威海營區舊址，直播說明開發期程，預估明年8、9月啟動招商說明會，朝向複合商場結合飯店方向開發。

謝國樑表示，政策都是延續的，一棒接著一棒。2013年他擔任立委時，和當時的行政院長江宜樺初步敲定軍港西遷及開發方向，前總統蔡英文和前立委蔡適應任內持續推動。這塊基地會在他的市長任內蓋起來，預估可增加1500至2000個就業機會。

謝孝昆說，市府與航港局討論基地開發計畫，航港局委請顧問公司規畫。這塊基地分屬國產署、軍備局、航港局經管的國有土地，以及市有土地，今年4月達成初步共識，由航港局主辦，朝主題式商場結合飯店方向開發。

謝孝昆表示，這塊基地為機關用地，市府將協助進行都市計畫變更，朝向商業區開發。顧問公司訪商後，認為容積率若有320％，潛在投資人評估可有1萬多坪作為飯店結合商場等設施，就能打造基隆市臨港新的地標性建築。

基隆市威海營區舊址將朝商場結合飯店開發，市府預估明年8、9月啟動招商說明會。圖／取自謝國樑臉書
基隆市威海營區舊址將朝商場結合飯店開發，市府預估明年8、9月啟動招商說明會。圖／取自謝國樑臉書

基隆 航港局 謝國樑 飯店

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