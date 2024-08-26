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在國小操場烤肉…花蓮玉里鎮公所辦千人大會烤活動 鎮民憂PU跑道受損

中央社／ 花蓮縣26日電
花蓮縣玉里鎮公所將在玉里國小永昌分校操場舉辦「醃漬節－千人大會烤」活動，被鎮民批評違反運動場管理辦法，鎮長龔文俊表示，不會在PU跑道上進行燒烤，防護措施都會做好。圖／民眾提供（中央社）
花蓮縣玉里鎮公所將在玉里國小永昌分校操場舉辦「醃漬節－千人大會烤」活動，被鎮民批評違反運動場管理辦法，鎮長龔文俊表示，不會在PU跑道上進行燒烤，防護措施都會做好。圖／民眾提供（中央社）

花蓮玉里鎮公所將在9月7日舉辦醃漬節－千人大會烤活動，地點在玉里國小永昌分校操場，被鎮民批違反運動場管理辦法，擔心PU跑道受損，鎮長龔文俊說，不會在跑道上燒烤。

花蓮玉里鎮公所發布訊息，邀約鄉親9月7日晚間到玉里國小永昌分校大操場參加烤肉盛會，有豐盛食材、樂團表演、好禮摸彩等。以玉里鎮民優先，預計有千人參加。

消息一出，有鎮民批評，縣府張貼運動場地使用告示：「場地禁止露營、烤肉、烹食及生火等活動。」而且燒烤、烹調食物，散布油煙或惡臭，則違反空氣污染防制法規定；而其逸散的異味污染物也必須符合空污法第20條規定的排放標準。

對此，鎮長龔文俊表示，不會在PU跑道上燒烤，烤肉爐集中安排10至15組，底下會堆沙，並且會澆水弄濕以防止火災發生，其他擺放攤位，防護措施都會做好。永昌分校已廢校，場地夠大，才能容下上千人，有廁所，停車也方便；過去也曾在此處辦過烤肉、辦過紙風車劇團的演出等。

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