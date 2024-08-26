宜蘭首例法拍屋帶看 近龍潭湖9月3日拍賣

法務部行政執行署宜蘭分署今天首次在宜蘭縣舉辦法拍屋帶看，建物鄰近龍潭湖風景區為3層樓透天厝，底價新台幣1986萬560元，將連同建物內所有設備於9月3日下午拍賣。

宜蘭分署今天表示，柯姓女子因積欠房屋稅10萬餘元，並有2000餘萬元民間借款未清償，名下坐落在宜蘭市礁溪鄉龍潭村漳福路208之21號建物經宜蘭分署執行拍賣。

宜蘭分署指出，建物為3層透天厝，坪數約177.5坪，2樓及3樓共有7間溫泉套房，床具、電視、冰箱、冷氣一應俱全，因鄰近龍潭湖風景區，環境清幽怡人，將於9月3日下午3時，連同建物內所有設備，在宜蘭分署拍賣室以底價1986萬560元進行2拍，每坪約11萬餘元，為拍定後點交物件。

宜蘭分署指出，為使民眾更清楚建物狀況以便參與競標，經徵得義務人同意後，今天上午9時30分，由行政執行官、書記官帶領5組民眾，進入法拍屋內查看屋況。

有看屋民眾表示，屋況、採光都不錯，還有附傢俱、大門鑰匙，買到就可以馬上入住，會考慮投標，另有民眾說，第1次參加行政執行機關法拍屋帶看活動，覺得很特別，之後若有此類活動，會有興趣參加。