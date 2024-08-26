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花蓮縣府送2100頂防災頭套 作為國小生入學禮

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣教育處2021年曾採購防災頭套給國小及幼兒園學童，卻發現低年級學生未配發，已採購並發放完畢。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣教育處2021年曾採購防災頭套給國小及幼兒園學童，卻發現低年級學生未配發，已採購並發放完畢。圖／花蓮縣政府提供

今年花蓮地震頻繁，過去有國小低年級家長發現孩子沒有防災頭套，擔心在校安全。縣府除了緊急採購外，隨著新學期即將開學，縣府教育處採購約2100頂全新防災頭套，作為國小新生入學禮，藉此強化學童防災能力，還有贈送訂製餐具組。家長對此表達肯定，希望能持續辦理，讓國小生都有防災頭套。

教育處在2021年12月採購2萬4000頂防災頭套，全面發給國小及幼兒，不過頭套屬於個人的物品，學生畢業後不會留下來，導致縣內國小1、2年級及幼兒園沒有防災頭套，已緊急動支第二預購金採購。

教育處教育設施科書記湯駿豪指出，113學年度入學新生準備的防災頭套數量約2100份；今年4月國小家長反映部分低年級學童無防災頭套，6月全數發放完畢。若各校評估確有需求，也可以校內相關經費購置，保障學生安全。

教育處表示，地震發生時，傳統護頭方式通常是用書本或書包舉至頭頂，而防災頭套可讓人空出雙手迅速保護頭部，並減少因掉落物品或玻璃碎片產生的傷害，也能協助他人，提升校園避難機會。

另項新生禮物是訂製餐具組，教育處指出，餐具組外層採米褐色防燙塑膠材質，內層為4格不鏽鋼餐盤，符合縣內國小3菜1湯菜單設計原則，保留菜餚原味。餐具附帶有不鏽鋼筷匙及含蓋不鏽鋼隔熱湯碗，餐袋設計則為正面及側拉兩用提把，還有可書寫班級、姓名、座號吊牌，方便學生攜帶與辨識。

黃姓家長說，縣府送的入學禮很實用，在災害來臨時有初步的保障，盼教育處能繼續辦理，讓更多學生有防災頭套。

花蓮縣府贈送國小新生訂製餐具組，方便在學校吃營養午餐。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府贈送國小新生訂製餐具組，方便在學校吃營養午餐。圖／花蓮縣政府提供
隨著新學期即將開學，縣府教育處採購約2100頂全新防災頭套，作為國小新生入學禮。圖／花蓮縣政府提供
隨著新學期即將開學，縣府教育處採購約2100頂全新防災頭套，作為國小新生入學禮。圖／花蓮縣政府提供

地震 餐具

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