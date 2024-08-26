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經歷小犬、海葵侵襲 去年度台東廢棄物回收率仍達6成
台東去年遭遇海葵、小犬等颱風侵襲，高雄市環保局曾調度機具與人力跨縣市支援，協助清理災後樹枝、整理市容環境。台東縣環保局指出，去年雖接連遭遇颱風來襲，風災後垃圾量大幅增加，但一般廢棄物回收率仍保持在61.44％，高於全國平均58.31％，獲環境部頒發源頭減量及資源回收類最高榮譽特優獎，歸功全體縣民及各鄉鎮市公所的努力付出。
環境部日前辦理112年度環境保護績效考核績優機關頒獎典禮，共有11個獎項，台東縣府在「源頭減量及資源回收」項目成績佳，獲頒特優獎。鄉鎮市公所部分，台東市公所、達仁鄉公所、金峰鄉公所、太麻里鄉公所及綠島鄉公所也被評定資源回收優等獎。
環保局指出，達仁鄉公所設「台坂村拉里吧幸福資源回收站」，定期辦理資源回收兌換活動，回饋參與資源回收民眾，拉里吧資收站成為回收示範點，公所與鄉民共同推動資源循環。
台東縣訂定「台東縣會議活動減廢指引」，辦理減廢生活節、二手交換市集、回收兌換加碼活動。另輔導餐飲業提供可重複清洗餐盒，建立二手物品交換據點地圖，加強垃圾破袋查核，輔導社區大樓設資源回收示範空間等方式推動資源回收。
縣長饒慶鈴表示，縣府以SDG12負責任的消費與生產為出發點，除環保局相關推廣活動外，也採用TTPUSH金幣推廣等多元宣導方式，期許公部門、機關及縣民朋友一同減少使用一次性用品，實踐永續淨零生活。
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