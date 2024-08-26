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出席零死亡願景散步節 謝國樑：行人違規應納入討論

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
「基隆零死亡願景散步節」昨在基隆火車站北站廣場登場，基隆市長謝國樑(左一）等人出席。記者邱瑞杰／攝影
「基隆零死亡願景散步節」昨在基隆火車站北站廣場登場，基隆市長謝國樑(左一）等人出席。記者邱瑞杰／攝影

基隆零死亡願景散步節」昨在基隆火車站北站廣場登場，活動召集人陳薇仲號召民眾關注人行環境。市長謝國樑說，去年基隆行人車禍死傷數比前年下降35%，車禍案件中，行人違規占半數，將是未來討論「交通零死亡願景」重點。

陳薇仲說，還路於民行人路權促進會去年8月20日在凱道辦萬人還路於民大遊行，交通受害者家屬說出「不要再有任何人犧牲」的沉痛呼籲，社會各界也針對交通平權提願景與期盼，促使中央修法及補助地方經費進行全面性道路改革。

今年全台5個縣市串連辦還路於民「零死亡願景散步節」，基隆是唯一非六都縣市。基隆場由陳薇仲主持，謝國樑和基隆市議長童子瑋的秘書余秉彧、市議員陳冠羽和施偉政出席，各自發表追求零死亡願景看法後，陳薇仲帶領參加民眾，從北站出發，體驗基隆人行環境。

謝國樑說，前年12月25日上任後的第二周，他提出行人友善政策，重要路口有警察勸導及取締駕駛人未禮讓行人，讓路口禮讓行人內化成基隆的駕駛人文化，執行政策過程有陣痛期，累積不少開單量，市府被騎車、開車民眾罵一陣子，但這件事是有成果、有意義的，去年基隆行人死傷事故比前一年降35%。

施偉政表示，去年參加還路於民活動，得到最大體認是如果先執法再教育，再進行建設，這是最差的交通方案。最好方案是從建設改善，再來做教育，最後才是執法。基隆市交通環境要變好，整體道路檢討一定要做。

基隆 行人 願景

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