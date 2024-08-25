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日籍網紅聯合表演團體在花蓮演出 盼提振觀光市場

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市長魏嘉彥（中）感謝Iku老師（左）的安排，邀請日本知名瘋狂字體家Soyamax揮毫寫下「花蓮加油」，為花蓮加油打氣。記者王思慧／攝影
花蓮市長魏嘉彥（中）感謝Iku老師（左）的安排，邀請日本知名瘋狂字體家Soyamax揮毫寫下「花蓮加油」，為花蓮加油打氣。記者王思慧／攝影

為鼓勵遭受強震的花蓮，日籍網紅Iku老師與花蓮市公所合作，今天舉辦「和っ祭（WA SSAI）日本傳統藝能饗宴」，邀請包括「三寶會」的日本表演團體，帶來融合傳統與現代的視聽盛宴，其中日本知名瘋狂字體家Soyamax在巨幅宣紙上寫下「花蓮加油」，為花蓮打氣。

本名為佐藤生的日籍YouTuber「Iku老師」在台灣生活15年，每月往返日本和台灣，平時拍攝台日文化相關影片和粉絲分享，在YouTube有44萬訂閱者。他特地組成義演團隊到花蓮演出，希望能凝聚影響力，提升花蓮觀光來客率，為產業帶來幫助。

「和っ祭（WA SSAI）」今天在花蓮文創園區登場，一開始由Iku老師與「三宝會」、「奏流Taiwan」演出太鼓，表演者熱情與台下觀眾互動，炒熱現場氣氛，其中曾奪得日本大太鼓冠軍的柳川鼓青，年僅12歲的他打起太鼓非常有架勢，博得滿堂彩。

而日本知名瘋狂字體家Soyamax在台上搭配鼓聲，於2公尺長的宣紙上揮毫，寫下大大的「花蓮加油」4個字，並將巨幅書法創作送給花蓮市長魏嘉彥，為花蓮打氣。

Iku老師表示，日本311大地震時，很多台灣人無私幫助日本，今年1月能登半島地震也收到許多來自台灣的關心，民間更捐款25億日圓幫助災民。這次花蓮遇到地震，想用自身的力量表達感謝，希望舉辦活動為花蓮加油，他也拍更多影片向網友介紹花蓮的美。

魏嘉彥感謝Iku老師及其團隊特地到花蓮舉辦活動，支持花蓮，他說，未來花蓮不只有更多觀光風景，更有機會辦理更多台日文化祭活動，今年11月盛岡市的山車祭典將在花蓮盛大登場，希望吸引更多民眾到花蓮旅遊。

「和っ祭（WA SSAI）」今天在花蓮文創園區登場，盼能帶動地方觀光市場。記者王思慧／攝影
「和っ祭（WA SSAI）」今天在花蓮文創園區登場，盼能帶動地方觀光市場。記者王思慧／攝影
日本和太鼓團隊「三宝會」的父子檔柳川立行（左）與柳川鼓青（右）一起表演，博得滿堂彩。記者王思慧／攝影
日本和太鼓團隊「三宝會」的父子檔柳川立行（左）與柳川鼓青（右）一起表演，博得滿堂彩。記者王思慧／攝影
「和っ祭（WA SSAI）」今天在花蓮文創園區登場，希望能凝聚影響力，為花蓮加油打氣。記者王思慧／攝影
「和っ祭（WA SSAI）」今天在花蓮文創園區登場，希望能凝聚影響力，為花蓮加油打氣。記者王思慧／攝影
日本和太鼓團隊「三宝會」帶來精彩表演，從右至左分別是堀越唯人、柳川鼓青、柳川立行、鈴木智也。記者王思慧／攝影
日本和太鼓團隊「三宝會」帶來精彩表演，從右至左分別是堀越唯人、柳川鼓青、柳川立行、鈴木智也。記者王思慧／攝影

地震 日本 花蓮

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