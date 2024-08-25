礁溪協天廟新派主委吳宏昱連任 舊派主委李清林願雙方坐下來談

宜蘭礁溪協天廟主委鬧雙包，歷經4年後，可望出現轉機？今天新派選出由吳宏昱連任管理委員會主委，他期盼大家共同為廟服務；日前舊派選出的主委李清林表示，如今雙方都已選出主委，什麼都可以溝通，希望縣府居中協商。

今天除了吳宏昱當選主委，副主任委員是鍾國連與周穎川，常務監察委員李清港，副常務監察委員張旭輝。

礁溪協天廟每年香油錢進帳約1億元，地方選舉派系具影響力，第13屆新舊主委各擁其主，導致主委鬧雙包，紛擾4年未結束。最近又到主委改選之際，縣政府民政處在改選前7月間，曾邀集雙方各派3名代表協商破裂，舊派日前選出主委李清林，李是縣議會前副議長，新派今天選出主委吳宏昱連任。

對於李清林建請縣政府出面協商，縣府民政處長張謙祥表示，如果雙方都有心想要解決問題，縣府願意居中幫忙溝通協調，化解紛擾。

協天廟香火鼎盛，敬奉關聖帝君，4年前因管理委員會主委改選鬧雙包，新舊派多次互告對方，最高法院今年3月判決確認新派吳宏昱主委的身分後，問題仍未解決，吳宏昱日前還在礁溪鄉農會停車場遭黑衣男子持斧頭攻擊，傷及膝蓋，地方譁然。

縣政府依照最高法院判定，確立新派吳宏昱身分，「不認」舊派主委，但舊派管理委員會近年來號召信徒加入，目前人數達300多人，新派信徒人數100多人，雙方支持者人數有落差。

今天當選主委吳宏昱感謝信徒及委員支持，對於主委紛擾未休，他表示，大家都共同信仰帝君祖，為避免困擾，不滿望過去的紛爭持續下去，未來雙方好好溝通，共同打拚為廟服務。