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花蓮極限運動場斥資1.24億元打造 預計年底啟用
極限運動廣受年輕朋友歡迎，花蓮縣政府爭取中央花東基金經費及縣預算共1.24億元，在太平洋公園極限運動場上建置「海洋意象」薄膜頂棚，讓民眾運動不用日曬雨淋，同時改善周邊環境設施，規畫移動式圍欄，可區隔比賽與練習場地，預計今年底啟用。
花蓮市太平洋公園由過去的南濱及北濱公園組成，縣府在南濱段興建濱海共融遊戲場，規畫施作適合青少年以上的成人體健區；北濱段以活力運動為發展方向，有極限運動場、沙灘排球場、直排輪練習場等，以及與公園串聯的兩潭自行車道。
不過，位於北濱段的極限運動場場地狹小，加上運動設施在豔陽曝曬下，白天使用率低，且夏季午後多有短暫陣雨，突然降雨導致場地濕滑，許多極限運動者攜帶護具等配備，用品也常因來不及收拾被淋濕。
縣府建設處為解決天候造成極限運動場使用不便問題，提升場地使用性能，斥資經費1.24億元打造造型薄膜頂棚，更考量日後比賽需求，設計適合的薄膜高度，並融入在地「海洋」景觀特色，在頂棚外觀上有波浪及海豚、飛魚躍水造型意象。
建設處在工程施作期間一併改善極限運動場域周遭環境，包括增加停車位空間，規畫移動式圍欄區隔比賽與練習場地，也放置移動式觀眾席供民眾觀賽。
縣長徐榛蔚表示，極限運動場工程預計今年底啟用，希望能提供完善且多元的運動與休閒場所，並將太平洋公園打造成花蓮新地標，吸引更多遊客前往享受戶外活動的樂趣。
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