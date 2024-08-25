破袋檢查起爭執 台東超商店長跳進垃圾車後車斗

台東卑南鄉一家超商店長疑因垃圾破袋檢查與清潔隊起爭執，店長憤而跳進垃圾車後車斗抗議，民眾拍下PO網；清潔隊表示，將開會討論是否涉妨害公務。

民眾跳進垃圾車後車斗在臉書各社群轉傳，網友紛紛留言「建議清潔隊直接按壓縮」、「危險」、「這家店應該很有味道」、「直接載到警局」。

據了解，這名店長曾因家用垃圾暗藏事業廢棄物，被清潔隊員發現的前例，當天他將垃圾丟入垃圾車後車斗時，疑似認為清潔隊員要破袋檢查他的垃圾，與隊員發生爭執，並躍入車內，當時垃圾清運工作一度停擺。

卑南鄉公所清潔隊長林宏達表示，民眾跳進垃圾車後車斗時，垃圾車司機透過多組行車紀錄器立即發現並停車，「應該算沒有妨害到垃圾清運，因為已經暫停下來了」，會再開會討論對其行為的認定。

警方獲報到場時，該名店長已自行跳出，後續待清潔隊認定處理。