花蓮家扶助學紅包加碼 送暖震災戶

403地震重創花蓮，不少家庭連帶受影響，住秀林鄉的三兄妹同時讀大學，父親原從事包車旅遊業，地震後遊客少，只好接邊坡工程打零工養家，負擔沉重。花蓮家扶中心昨發千餘份助學紅包，還加碼給受災戶大學生每人1萬元，減輕負擔。

花蓮家扶中心每學期開學前發送助學紅包，國小1000、國中2000、高中生6000、大專生2萬元，昨在吉安國小發放，住秀林鄉的姊弟依佰、阿哲等人昨出席，談起他們與哥哥同時念大學，心疼父親養家的辛勞。

「地震後父親經濟壓力變大了。」姊弟倆說，以前父親收入穩定時，就算再忙，寒暑假也會帶他們出去玩，但今年暑假沒有，零用錢也縮水，兩人知道父親辛苦，暑假打工為父親分擔壓力。

依佰國中起接受家扶中心扶助，目前在台中念大學，開學前領到2萬元助學金，她已規畫要用來支付交通、生活費用。阿哲說，現在最重要的就是把書念好，這筆獎助學金支應念書的開銷，可以少跟父親拿錢。

家扶中心主任施政延說，部分孩子因家境困難，為賺取生活費到處打工，反而無法顧及學業，盼開學前發放，讓孩子安心，預計發1160份共857萬元獎助學金，目前短缺約1成，這幾天會持續努力。

他說，震後盤點扶助對象有房屋或財物損失約200戶，家扶第一時間急難救助，加碼發給大學生每人1萬元，讓孩子安心學習，對於就業不穩定導致生活困難的隱形受災戶也會提供協助。