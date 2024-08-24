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睽違26年！大武排灣族徒手抓野生山豬 外國人拍手叫好：real man

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東南迴大武鄉今辦大型「武慶豐收」聯合豐年祭，全鄉5村11部落近5千人盛裝參加，也吸引遊客共襄盛舉，其中停辦26年的傳統勇士抓豬競技再度重現，有別於其他族群部落，大武排灣族勇士是抓野生山豬，有勇士褲子被扯咬破。記者尤聰光／攝影
台東南迴大武鄉今辦大型「武慶豐收」聯合豐年祭，全鄉5村11部落近5千人盛裝參加，也吸引遊客共襄盛舉，其中停辦26年的傳統勇士抓豬競技再度重現，有別於其他族群部落，大武排灣族勇士是抓野生山豬，有勇士褲子被扯咬破。記者尤聰光／攝影

台東南迴大武鄉今辦大型「武慶豐收」聯合豐年祭，全鄉5村11部落近5千人盛裝參加，也吸引遊客共襄盛舉，其中停辦26年的傳統勇士抓豬競技再度重現，有別於其他族群部落，大武排灣族勇士是抓野生山豬，就連外國人看了都拍手叫好，直呼「 fierce！real man」。

鄉長王景昌表示，鄉內人口都以排灣族居多，是南迴排灣族大聚落，每年7到8月份各部落都會舉辦豐年祭活動，今年整合5村11部落族人辦理規模盛大的聯合豐年祭，透過各項傳統競技比賽，讓各部落團結凝聚，連旅外族人都返鄉參加響應，同時讓外地朋友感受焚風故鄉的熱情。

「武慶豐收」聯合豐年祭在大武國中運動操場舉行，各部落族人都盛裝出席，場中央用竹子搭建3層樓高的鞦韆，司令台則是設計成茅草屋，就連休息區也都精心布置，滿滿的排灣族風相當吸睛；活動開始安排耆老祈福，隨後大會舞，族人手牽手圍圈吟唱古調跳傳統舞蹈。

眾所期待，最刺激、高潮的傳統競技下午展開，有趣的爬竿摘檳榔，展現孩子與大人的合作默契，也是具傳承意義；各部落孩子以接力方式，衝向大人架起約2層樓高的竹竿，爬上去摘1棵檳榔後，再交棒下一位，有些孩子天生爬竿高手，蹬幾下就完成，有孩子則手腳力量不夠，卡在半空中，相當逗趣。

壓軸則是睽違26年的傳統勇士抓豬競技，有別於其他族群部落，大武鄉所抓的豬，是生性兇猛，活動力十足的野生山豬，因此，參賽的部落勇士不僅身強體壯，還必須要有矯捷的身手，過程中勇士先通力合作壓制山豬，再快速綑綁豬隻抬回終點，還有勇士不小心被咬到褲子，甚至被頭頂撞、腳踹，現場驚呼連連，就連外國朋友都拍手叫好。

「fierce！real man！」來自美國的威廉說，排灣族勇士實在有夠猛，徒手抓兇猛的野生山豬，真的是勇士。另台中許小姐說，她今年暑假參加好幾場豐年祭，大武排灣族這場令她難忘，很多傳統競技的項目都原汁原味，勇士不是叫假的，都真本事說，連小朋友都很厲害。

野生山豬體型大小雖不比飼養豬大，力氣卻連6個健壯的勇士，必須合力壓制。記者尤聰光／攝影
野生山豬體型大小雖不比飼養豬大，力氣卻連6個健壯的勇士，必須合力壓制。記者尤聰光／攝影
傳統爬竿摘檳榔競技，部落孩子必須爬上由大人架起2層樓高的竹竿摘取檳榔。記者尤聰光／攝影
傳統爬竿摘檳榔競技，部落孩子必須爬上由大人架起2層樓高的竹竿摘取檳榔。記者尤聰光／攝影

排灣族 豐年祭

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