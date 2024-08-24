創辦基青陣...藍質疑和罷樑關係 張之豪：謝國樑圍魏救趙

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟今天表示，代為拆樑團體募款的是「基隆青年陣線協會」，而此協會的創會理事長就是民進黨基隆市議員張之豪，質疑雙方關係。張之豪批評這就是謝國樑陣營在圍魏救趙連連看，他是基青陣的創始會長，但那是10年前，他在2017年就已經卸任理事長，不曾再過問協會決策。

發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」遭國民黨檢舉違法募資。黃申棟表示，昨天他和黨內前輩及夥伴前往監察院檢舉拆樑團體利用募資平台違法收受政治獻金法。黃申棟今天在臉書表示，代為拆樑團體募款的是「基隆青年陣線協會」，而此協會的創會理事長就是民進黨基隆市議員張之豪，質疑雙方關係。

張之豪也在臉書回擊，指今天謝國樑陣營表示，罷樑募款的基青陣協會，是他創立的，藉此影射罷樑與他所屬的政黨有關，這就是謝國樑陣營在圍魏救趙連連看。

張之豪表示，他是基青陣的創始會長，但那是10年前，他在2017年就已經卸任理事長，不曾再過問協會決策。他與協會財務更毫無瓜葛，若有不法，不用影射，歡迎來查。全基隆誰不知道張之豪人窮志不窮？他雖然沒錢，但清清白白，清廉的快樂，才是真快樂。

張之豪說，他曾經參與創立的協會，國民黨這樣就要連連看，那謝國樑創立並擔任唯一董事兼執行長的寶島金融資產管理公司，爆發寶島金融詐騙案，詐騙投資人數億資金，謝國樑市長要不要也出來面對一下？

張之豪請謝國樑市長陣營認真面對公民聲音，虛心檢討施政重心，東拉西扯並不會幫謝市長解除危機。若再有不實影射指控，他一定告，就法院相見。

基隆青年陣線協會今天也發出聲明，表示由公民自發組織的行動，協會的成員皆為基隆市民，作為公民，他們站出來參與，以協會團體身分參與著罷免行動，所以指他們非罷免團體是錯的，他們就是參與山海公民拆樑行動的地方團體之一。

另外，對於現場國民黨議員對基隆青年陣線是文化團體，為何從事政治活動的疑問，協會說，自2014年創會成員即是由參與太陽花學運而覺醒基隆人。政治從來不僅是政治，政治的存在，是為了讓每個人都能追求美好的生活。過去本會前輩堅定的事情，現在接棒到他們下一個世代亦是，協會宗旨也明確的顯示著政治是生活，生活即政治。