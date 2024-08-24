租遊覽車當學生接駁專車 基隆3高中試辦盼減少通勤時間

基隆市目前市公車以放射狀的路線規畫，對跨行政區就學學生轉乘通學較不容易，市府將補助中山高中、暖暖高中及基隆女中三校，租賃遊覽車當學生接駁專車，在市中心與學校間直線接駁，減少通勤時間。

原本市公車支援的基隆市學生專車，109年停駛16條高中職以下路線，造成學生通學不便問題嚴重。市長謝國樑上任後，傾聽學生及家長需求，研議改善跨區就學的不便。

教育處表示，市府試辦高中學生接駁專車，等補助款到位，中山高中、暖暖高中及基隆女中等需求學校即可各自租賃遊覽車方式進行。

市府教育處、交通處、公車處與學校，今年上半年曾調查及多次跨局處會議研商，盤點各高中職校學生專車及公車路線需求。8月9日會議，由需求學校校長或代表確認10個班次的需求，在113學年度將試辦中山高中、暖暖高中及基隆女中學生接駁專車，透過遊覽車進行市中心與學校間的直線接駁。

教育處說，初步預計在公車循環站或轉運站接學生到校，減少學生通學轉乘時間，至於路線由學校就其地區特性規畫，有的學校是班次少，有的學校沒有直達，各校情況不盡相同。

教育處副處長徐燕立表示，目前市府也積極就公車的駕駛人力、路線積極籌畫中，等公車量能完備後，會把專車試辦情形整合，再轉回公車常態化的班次。