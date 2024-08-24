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不讓天災阻斷求學路 花蓮家扶加碼獎學金助受災戶

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮家扶中心趕在開學前，今天頒發獎助學金給扶助的學子們，讓他們安心求學。記者王燕華／攝影
花蓮家扶中心趕在開學前，今天頒發獎助學金給扶助的學子們，讓他們安心求學。記者王燕華／攝影

花蓮4月地震後觀光受重創，不少家庭連帶受影響，花蓮家扶中心今天頒發千餘份助學紅包，還加碼因地震、颱風受災戶的大學生每人1萬元，減輕學雜費、生活費負擔，不讓天災阻斷孩子求學路。

花蓮家扶中心每學期開學前發送助學紅包，國小1000、國中2000、高中生6000、大專生2萬元，今天在吉安國小發放，主任施政延說，預計發放1160份共857萬元，目前短缺約1成，這兩天陸續有民眾趕在開學前捐贈，這幾天會繼續努力補足缺口。

住秀林鄉的姊弟依佰、阿哲，與哥哥同時讀大學，父親原本從事包車旅遊業，地震後遊客少，沒生意只好接邊坡工程打零工養家，負擔沉重。

「地震後父親經濟壓力變大了」，姊弟倆說，以前父親收入穩定時，就算再忙，寒暑假也會帶他們出去玩，但今年暑假就沒有，連零用錢也縮水，兩人知道父親辛苦，暑假沒閒著，打工賺錢為父親分擔壓力。

依佰國中起接受家扶中心扶助，目前在台中念大學，開學前領到2萬元助學金，她已規畫要用來支付交通、生活費用。阿哲說，現在最重要的就是把書念好，這筆獎助學金支應念書的開銷，可以少跟父親拿錢。

花蓮家扶主任施政延說，部分孩子因家境困難，為賺取生活費到處打工，反而無法顧及學業，家扶開學前發放獎助學金，讓孩子安心，可以穩定求學。

他說，震後盤點扶助對象有房屋或財物損失，或者就業不穩定導致生活困難的隱性受災戶，都約200戶，家扶第一時間急難救助，並啟動安心、安家、安學三措施協助，這次對直接受災戶的大學生，再加碼發放每人1萬元，就是讓孩子安心學習。

花蓮家扶獎助學金頒獎典禮以「魔法世界」為主題，扶幼委員會主委胡毓恩、縣議員楊華美等人參與，將帶有力量、想像力、知識、勇氣、認識自我、知識的累積、希望以及探索的8項魔法道具交到孩子手上，鼓勵勇敢往夢想邁進，身兼花蓮扶幼委員會榮譽委員的花蓮麥當勞董事長楊政道加碼贊助500份麥當勞餐券送給孩子們。

依佰（右）及阿哲姊弟都是花蓮家扶協助的學生，因地震影響家中收入，兩人暑假工讀幫忙父親分攤壓力，會利用家扶獎助學金好好念書。記者王燕華／攝影
依佰（右）及阿哲姊弟都是花蓮家扶協助的學生，因地震影響家中收入，兩人暑假工讀幫忙父親分攤壓力，會利用家扶獎助學金好好念書。記者王燕華／攝影
花蓮家扶中心趕在開學前，今天頒發獎助學金給扶助的學子們。記者王燕華／攝影
花蓮家扶中心趕在開學前，今天頒發獎助學金給扶助的學子們。記者王燕華／攝影

地震 家扶中心 獎學金 花蓮

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