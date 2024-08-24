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影／憲法法庭判決原住民身分案 平埔族代表要求修法不另定專法

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
因應憲法法庭判決內容，行政院原住民委員會在全國召開座談會，提出法律草案內容，聽各地平埔族民意見，今天在台中市原民會開會。記者游振昇／攝影
因應憲法法庭判決內容，行政院原住民委員會在全國召開座談會，提出法律草案內容，聽各地平埔族民意見，今天在台中市原民會開會。記者游振昇／攝影

憲法法庭2年前宣判「原住民身分法」違憲，需在明年10月28日前完成修法或另定特別法，行政院原住民族委員會在全國召開「平埔族意見徵詢」座談會，聽取除了山地原住民、平地原住民的其他原住民意見，納入法律草案參考，今天在台中的座談會，與會平埔族人幾乎一致要求不要另定專法，只要修正原住民身分法，才不致矮化其他原住民。

今天座談會在台中市原民會召開，中部和北部數十名平埔族代表參加，他們拿著標語強調「拒絕殖民專法」、「修正原住民身分法，登記原住民身分」等內容。

原民會原綜規處長雅柏甦詠·博伊哲努今天主持會議，座談會中多位族民提出建議，一名婦人抱著幼兒在會中說，她是平埔族人，一直是沒有身分的原住民，這次憲法法庭判決，終於讓她和三名小孩原住民身分有回歸機會，她要求原民會在草案中不要另定專法，只要修正原住民身分法，不要讓平埔族人被矮化。

中部平埔族群青年聯盟今天在場指出，據111憲判字第17號「西拉雅族原住民身分案」判決主文內容說明，憲法增修條文保障的原住民族，應包括既存於台灣之所有台灣南島語系民族，包含尚未被國家法律認定的未正名原住民族，日治時期戶口調查簿本人或其直系血親尊親屬，經註記為「熟」或「平」，其成員仍維持族群認同者，得依其民族意願，申請核定其為原住民族，而原住民族委員會須於宣示之日起3年內，即114年10月28日前完成修法。

中部聯盟表示，原住民委員會8月7日倉促公告「憲法法庭111年憲判字第17號判」意圖於14天內完成公告及全國公聽會程序，草案內容引發部落族人強烈質疑與反彈。

中部聯盟指出，山地原住民、平地原住民及平埔原住民的分類是延續日本政府的殖民分類，違反原住民的自決權及自我認同權，原住民族委員會以「平埔原住民」之分類形式，將其原住民族相關權利另以專法定之，即違反人權公約同時亦矮化「其他台灣原住民族」之認同自決權，更有逾越憲判第17號之疑慮，轉型正義淪為空談。

該聯盟表示強烈抗議，提出主張，憲法增修條文規定所保障之原住民族，應包括既存於台灣之所有台灣南島語系民族，原住民族權利及權益皆應受原住民族基本法保障。

個人身分認定應據憲法法庭判決修正原住民身分法第2條，無須另立專法，應直接增列第3款「台灣南島語系原住民」，民國34年10月25日前原籍在台灣行政區內，且戶口調查簿登記其本人或直系血親尊親屬屬於原住民，並申請戶籍所在地鄉(鎮、市、區)公所登記為台灣南島語系原住民有案者。

個人之權益不涉及國家資源分配部分，應立即適用現行法律；涉及國家資源分配部分，應據其歷史發展現況，社會及經濟狀況調查，訂出相關權利修法時程。

原民會原綜規處長雅柏甦詠·博伊哲努表示，全國座談會聽取意見後，會納入草案參考，「平埔族」的文字也可討論修正，最後一場明天在台南舉辦。

因應憲法法庭判決內容，行政院原住民委員會在全國召開座談會，提出法律草案內容，聽各地平埔族民意見，今天在台中市原民會開會，平埔族興會代表提出要求。記者游振昇／攝影
因應憲法法庭判決內容，行政院原住民委員會在全國召開座談會，提出法律草案內容，聽各地平埔族民意見，今天在台中市原民會開會，平埔族興會代表提出要求。記者游振昇／攝影

原住民 平埔族 憲法法庭

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