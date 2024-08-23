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家長控愛女慘遭同學咬傷、打頭掐脖「大哭逾10分鐘」 幼兒園師竟無作為

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家長控愛女慘遭同學咬傷、打頭掐脖「大哭逾10分鐘」 幼兒園師竟無作為

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮有家長控訴，將2歲5個月女兒送到吉安鄉一家幼兒園，卻被男童咬傷、頭部被攻擊26次，老師卻沒有介入制止。園方坦承疏失，向家長與女童道歉，希望能尋求和解。圖／翻攝花蓮人臉書社團
花蓮有家長控訴，將2歲5個月女兒送到吉安鄉一家幼兒園，卻被男童咬傷、頭部被攻擊26次，老師卻沒有介入制止。園方坦承疏失，向家長與女童道歉，希望能尋求和解。圖／翻攝花蓮人臉書社團

花蓮有家長控訴，將2歲5個月女兒送到吉安鄉一家幼兒園，卻被男童咬傷、頭部被攻擊26次，遭施暴長達10多分鐘，女童不斷放聲大哭，老師卻忙於照顧照顧其他幼童，沒有介入制止。甚至家長要求監視器畫面不完整，質疑園方隱匿實情。園方坦承疏失，向家長與女童道歉，希望能尋求和解。

家長表示，5日收到園方傳簡訊通知，稱女兒被同學咬傷臉頰，打電話詢問園方傷勢是否嚴重，要不要送醫等，不過園方說他們處理就好，只是一般小朋友打鬧且已擦藥，回家卻發現女兒臉部受傷很嚴重，「心都要碎了」，趕緊就醫治療。

家長指出，事發後幾天發現女兒有情緒異常的情況，甚至出現嘔吐等，在要求下，園方才提供一段10秒咬傷的畫面，並非完整的影片，質疑園方隱匿。在影片中，發現女兒遭施暴10多分鐘，毆打頭部多達26次，甚至還有掐脖子推牆、咬傷3次的嚴重情況。

園方說老師當下在照顧其他同學沒注意到，但家長表示，影片中女兒多次清楚向老師表達受傷與不舒服，不但有拉老師示意，也有比自己受傷的臉。但老師都沒有立即處理，認為這樣根本沒有善盡照顧幼兒安全的責任。現在女兒目前懼怕上學，在身心科治療中。

園方回應，幼幼班都是2歲的孩子，第一次離家上學，開學的狀況比較多，老師都盡心照顧，對於孩童受傷也很不捨。園方並沒有漠視不理，目前全力配合教育處調查。對家長表達歉意，會精進對孩子的照顧，雙方目前還在協商是否和解。

縣府教育處特殊及幼兒教育科長林毓敏表示，在8日由社會處通知，訪談家長、進入園所要求提供監視器畫面等；根據教育部訂定教保員違法處理流程，縣府組成審查小組與認定委員會，決議讓當事老師調離現職，避免與孩童接觸。16日召開委員會，現在都還在調查中；而該幼兒園師生比是2比16，符合法律規範。

影片 監視器

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