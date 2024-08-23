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幾米星光號火車1.0版 宜蘭頭城外澳重新迎賓

中央社／ 宜蘭縣23日電

曾高掛在宜蘭丟丟噹森林廣場上的「幾米星光號火車1.0版」，因材質老化在111年被卸下，改掛以玻璃纖維為主的2.0版。1.0版火車經縣府整修後，在宜蘭頭城外澳重新迎賓。

宜蘭縣政府工商旅遊處今天表示，以木頭為主要材質的「幾米星光號火車1.0版」過去以纜索吊掛在丟丟噹森林廣場上，但每逢颱風來之前都要卸下，颱風離去後再吊回，耗費相當大，且長年下來本身的木材結構已些微毀損。1.0版火車在111年9月被卸下後，暫移他處維護整理，丟丟噹森林廣場上之後改掛以玻璃纖維為主的2.0版火車。

工旅處指出，配合「蘭海鐵道五漁村」計畫，1.0版火車經重新整修後，即日起在宜蘭頭城外澳重新迎賓。此外，當地附近的陸上衝浪場、烏石港北堤觀景平台也同步開放。

工旅處表示，陸上衝浪場利用地形的起伏變化，模擬海上的浪型，讓滑板好手可在陸地練習各種衝浪動作；烏石港北堤觀景平台將附近既有步道加高60公分，並增設休憩座椅，讓遊客的視角可以在安全場域範圍觀看海景、龜山島及衝浪活動。

宜蘭 火車 颱風

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