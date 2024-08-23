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8球隊跨聯盟籃球邀請賽基隆7天免費看 籃壇新秀顯身手

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
24至31日在基隆市立體育館登場，共有8球隊同台較勁，免費入場，還有動感的啦啦隊強力應援。圖／童子瑋辦公室提供
24至31日在基隆市立體育館登場，共有8球隊同台較勁，免費入場，還有動感的啦啦隊強力應援。圖／童子瑋辦公室提供

基隆市議長童子瑋穿針引線下，由籃球協會、基隆市議會與陽明海運舉辦的「2024年陽明海運跨聯盟籃球邀請賽」，24至31日在基隆市立體育館登場，共有8球隊同台較勁，將是台灣籃壇新秀大秀身手最好的舞台。回饋基隆市民，邀請賽免費入場，還有動感的啦啦隊強力應援。

主辦單位中華民國籃球協會祕書長李雲翔表示，這次比賽包括TPBL聯隊、SBL台灣啤酒、台灣銀行、彰化柏力力、亞大籃代表隊、菁英潛力培訓隊，以及菲律賓大學與曼谷大學兩支外隊，共8隊齊聚競技，歡迎球迷踴躍到基隆欣賞比賽，還可以品嘗在地美食。

這次邀請賽年輕新秀齊聚，今年新成立的台灣職業籃球大聯盟（TPBL），也派隊共襄盛舉，包括首輪新秀汪哲宇、魏莨哲與江均等人，利用跨聯盟賽事做好迎接新球季的準備；還有亞洲大學籃球賽今年將在台灣舉行，以UBA四連霸強權政治大學為班底的亞大籃代表隊，陣中包括李允傑、莊朝勝等，希望透過跨聯盟邀請賽累積比賽默契與經驗；另外菲律賓大學及曼谷大學也特地派隊來台參賽。

童子瑋表示，這次媒合陽明海運及中華民國籃球協會籌組邀請賽，基隆市議會作為協辦單位，希望透過比賽回饋市民，帶動基隆更好的籃球風氣。

童子瑋說，這次巴黎奧運籃球項目日本隊亮麗的表現，相信大家都很期待，終有一天台灣隊也能進入世界舞台，而這需要建立在完善健全的職業聯盟之上，邀請賽的目標就是培育人才，安排年輕球員一展身手，透過以賽代訓，讓這些首輪新秀、大學代表隊球員，可以更好地開啟職業生涯。

24至31日在基隆市立體育館登場，共有8球隊同台較勁，免費入場，還有動感的啦啦隊強力應援。圖／童子瑋辦公室提供
24至31日在基隆市立體育館登場，共有8球隊同台較勁，免費入場，還有動感的啦啦隊強力應援。圖／童子瑋辦公室提供
24至31日在基隆市立體育館登場，共有8球隊同台較勁，免費入場，還有動感的啦啦隊強力應援。圖／童子瑋辦公室提供
24至31日在基隆市立體育館登場，共有8球隊同台較勁，免費入場，還有動感的啦啦隊強力應援。圖／童子瑋辦公室提供
24至31日在基隆市立體育館登場，共有8球隊同台較勁，免費入場，還有動感的啦啦隊強力應援。圖／童子瑋辦公室提供
24至31日在基隆市立體育館登場，共有8球隊同台較勁，免費入場，還有動感的啦啦隊強力應援。圖／童子瑋辦公室提供
24至31日在基隆市立體育館登場，共有8球隊同台較勁，免費入場，還有動感的啦啦隊強力應援。圖／童子瑋辦公室提供
24至31日在基隆市立體育館登場，共有8球隊同台較勁，免費入場，還有動感的啦啦隊強力應援。圖／童子瑋辦公室提供
24至31日在基隆市立體育館登場，共有8球隊同台較勁，免費入場，還有動感的啦啦隊強力應援。圖／童子瑋辦公室提供
24至31日在基隆市立體育館登場，共有8球隊同台較勁，免費入場，還有動感的啦啦隊強力應援。圖／童子瑋辦公室提供
24至31日在基隆市立體育館登場，共有8球隊同台較勁，免費入場，還有動感的啦啦隊強力應援。圖／童子瑋辦公室提供
24至31日在基隆市立體育館登場，共有8球隊同台較勁，免費入場，還有動感的啦啦隊強力應援。圖／童子瑋辦公室提供

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