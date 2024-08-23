黃建賓：台東觀光未見起色 盼交通部延長振興補助

國民黨籍立法委員黃建賓今天表示，暑假即將結束，但台東的觀光依然未見起色，希望交通部能延長振興補助；觀光署將評估及研議。

黃建賓台東辦公室發布新聞稿表示，暑期國旅熱點的台東、花蓮，因受到0403強震及颱風凱米影響，觀光人潮銳減，7月訂房率只有33%，業界預估整體暑假訂房率恐不到一半，恐是史上最慘。

台東縣籍立委黃建賓今天邀集交通部觀光署舉行協調會，要求台東也比照花蓮地區，延長振興補助時間，幫助旅宿業者度過觀光旅遊寒冬；交通部觀光署人員表示，將進一步評估及研議。

新聞稿表示，0403強震後觀光振興補助，在黃建賓爭取下，交通部今年5月納入台東並提出3大措施，包括台灣好行及台灣觀巴優惠、團體旅遊補助每團最高新台幣1.5萬元、自由行住宿優惠每房每晚最高補助1000元，其中團體及自由行補助時間到9月底。

黃建賓表示，交通部日前宣布花蓮振興措施再加碼，原1人限用1次住宿補助部分，將改採每月1人1次的優惠方案，並延長至11月底，團體旅遊則採累計加碼獎助方式。不過，同樣面臨觀光寒冬的台東，卻尚未被列入，他呼籲交通部必須正視台東觀光同樣嚴重受挫的現況，延長振興補助，以促進更多民眾到花東地區旅遊。