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曾因颱風屢次下架　宜蘭車站前「幾米飛天小火車」烏石港亮相

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
烏石港陸地衝浪場，滑板愛好者或衝浪客都可以在此練習。記者陳敬丰／攝影
烏石港陸地衝浪場，滑板愛好者或衝浪客都可以在此練習。記者陳敬丰／攝影

宜蘭火車站前丟丟噹森林廣場的「幾米飛天小火車」是熱門景點，過去數度因颱風下架，2022年縣府決定打造新的火車，舊火車卸下後移到烏石港，今天新完成防護設施的星空列車在烏石港驛站重新登場；同時完工的還有陸上衝浪場與烏石港北堤整復工程，蘭海鐵道五漁村計畫進度達90%。

宜蘭縣府2014年和繪本作家幾米團隊合作，在丟丟噹廣場用纜繩掛上飛天小火車，包含1節車頭、5節車廂，長約30公尺，重約3000公斤；由於設計時較無考量防風問題，每逢颱風就要卸下，颱風後重新裝上，每每耗資10數萬元，加上木材結構損傷，2022年下架，新的小火車去年1月在廣場重新升空。

舊的小火車暫時遷移到蘭陽博物館周邊，縣府研議後納入蘭海鐵道五漁村計畫，與烏石港北堤整復工程、北堤附近的陸上衝浪場，合併為「外澳漁村衝浪街環境及在地漁業文化觀光環境整備計畫」，去年2月24日開工，今年4月29日竣工，7月完成驗收，耗資3385萬餘元。

縣長林姿妙今天主持揭幕儀式。新的小火車位於烏石港驛站後方，工商旅遊處指出，小火車已納入蘭博館藏，遊客可以從蘭博數位導覽系統進入查看；新的火車不再升空，停靠在樹林中，靠近港口、漁村，不遠處就是賞鯨船，獨特且純真的旅行氛圍非常貼近幾米繪本中的場景。

陸上衝浪場位於烏石港OA HOTEL附近，總長275公尺，比擬海浪打造波濤起伏的賽道，可以使用陸地衝浪板。愛好者林先生說，陸地衝浪板是滑板的一種，適合初學者，多數滑板愛好者都有玩過，也可以做為衝浪的模擬練習，不少衝浪客下水前或天候不佳時會到陸上衝浪。

烏石港北堤靠近外澳沙灘，原本堤上沒有任何休憩設施，整修後建置了350公尺長的步道、175公尺長的座椅，以及綠化帶、無障礙動線。工旅處說，現在遊客可以坐在北堤上，遠眺龜山島、看海觀浪，低頭還能觀賞衝浪客展現美技，是疲憊時休憩的好去處。

工旅處表示，蘭海鐵道五漁村共11個子計畫，包含7個硬體與4個軟體設施，總經費2.2億元，中央補助約1.5億元，計畫進度達90%，今年底到明年初可以完成；目前還有大溪漁港活動中心、大里漁港服務中心等計畫尚在進行中。

丟丟噹森林廣場新的小火車去年初升空，舊的火車移置到烏石港驛站。記者陳敬丰／攝影
丟丟噹森林廣場新的小火車去年初升空，舊的火車移置到烏石港驛站。記者陳敬丰／攝影
原本位於宜蘭火車站前丟丟噹森林廣場的幾米小火車，現在停靠在烏石港驛站後方樹林中。記者陳敬丰／攝影
原本位於宜蘭火車站前丟丟噹森林廣場的幾米小火車，現在停靠在烏石港驛站後方樹林中。記者陳敬丰／攝影
烏石港北堤現在有步道和座椅，可以在此休息遙望龜山島。記者陳敬丰／攝影
烏石港北堤現在有步道和座椅，可以在此休息遙望龜山島。記者陳敬丰／攝影

火車站 鐵道 颱風

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