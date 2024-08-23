不怕錯過可預估時間 基隆「基隆垃圾車來了」APP上線

每天擔心錯過收垃圾時間或為等不到垃圾車而煩惱嗎？基隆市環保局為提供市民便捷、準確的垃圾清運服務，開發全新的APP「基隆垃圾車來了」已經上線，可即時瞭解垃圾清運車的位置、清運站點的動態資訊，以及預估的到達時間等。

基隆市的垃圾車採定時、固定路線清運，但是因為路上狀況多，有時會因交通狀況而提早或延誤時段，常可看到民眾在社區前或路邊等垃圾車，有時因時間沒有配合上，導致來不及倒垃圾或者枯等，造成不便。

為解決這樣的困境，清潔隊長徐游宇表示，「基隆垃圾車來了」APP有一個全新亮點功能「垃圾車清運動態」，可透過下載APP，即時瞭解垃圾清運車的位置、清運站點的動態資訊，以及預估的到達時間。並可透過輸入地址、定位服務或點選地圖查詢到附近的清運站點等功能，提供市民查詢與垃圾清運安排的最大便利性。

除了垃圾車即時動態功能外，APP還提供「清運申請」、「最新消息」、「我的最愛」、「清運路線與時刻表」服務，市民可以透過APP申請大型廢棄物、水肥清除及流動廁所等服務，並能瞭解環保局發佈的最新公告和政令宣導等服務。

「基隆垃圾車來了」APP支援iOS與Android兩大平台版本，環保局期望透過這項智慧服務，讓基隆市民享受更加方便、更加智能的垃圾清運體驗。