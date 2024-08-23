宜蘭鐵路高架化 藍綠喊提高補助

聯合報／ 記者戴永華陳敬丰／宜蘭報導
宜蘭鐵路高架化將會減少9處平交道，圖為校舍路平交道。記者陳敬丰／攝影
宜蘭鐵路高架化將會減少9處平交道，圖為校舍路平交道。記者陳敬丰／攝影

宜蘭鐵路高架化總經費高達501億元，地方需分攤配合款105.7億元，約占宜蘭7年可用財源，縣府大喊吃不消，藍綠也齊發聲盼中央提高補助，國民黨議會黨團建請中央立即專案協商，民進黨立委陳俊宇也率議會黨團呼籲下修配合款。公共工程會主委陳金德表示，費用確實偏高，地方要分攤多少，行政院還在討論如何處理。

宜蘭鐵路高架化計畫從四城站南端延伸到冬山站北端，全長15.85公里，宜蘭、二結、中里、羅東4個站改建為高架站，新增縣政中心站與高鐵宜蘭站共站，減少9處平交道；今年6月計畫通過環評，進入綜合規畫階段，預計2034年完工。

縣府交通處指出，宜蘭鐵路高架化2020年獲行政院核定總經費252億元，地方分攤54.4億元，尚能負擔，隨整體經濟環境變化、原物料上漲，今年鐵道局綜合規畫時，經費上升到501.29億元，地方分攤105.72億元，縣府將有7年時間只剩基本支出的預算，各項施政計畫無財源可用。

陳俊宇昨和民進黨團在校舍路平交道前開記者會，呼籲「中央增援」。他說，在立院定期會連3次向政院與交通部反映，近期已漸明朗，105億元一定可以調整，工程會也建立平台邀相關單位協商，近期會研議出結論，可能從用地或硬體設施部分減少。

藍議會黨團也連署，由議長張勝德提案，建請中央立即啟動專案協商。張勝德說，縣府每年自主財源只有20多億元，105億元配合款負擔沉重，考量物價與工資波動，「未來只會多不會少」告，建議中央立即啟動專案協商。

陳金德回應，他上任後對公路、鐵道、高鐵各項建設計畫都持續關心，宜蘭鐵路高架化費用的確偏高，這問題行政院還在研議，持續討論中。

宜蘭 行政院 鐵路高架化

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