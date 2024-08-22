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祖父母節海科辦音樂會 海廢樂器登場、65歲以上免費入館

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國立海科館25日舉辦「不是樂器 是樂器 跨齡創聲音樂會」，用海廢樂器和廚房鍋碗瓢盆打擊樂曲，讓民眾體驗具創意且吸睛的音樂饗宴。圖／海科館提供
國立海科館25日舉辦「不是樂器 是樂器 跨齡創聲音樂會」，用海廢樂器和廚房鍋碗瓢盆打擊樂曲，讓民眾體驗具創意且吸睛的音樂饗宴。圖／海科館提供

8月25日是今年的祖父母節基隆市國立海科館當天舉辦「不是樂器 是樂器 跨齡創聲音樂會」，用一系列的海廢樂器和廚房鍋碗瓢盆打擊樂曲，讓民眾體驗具創意且吸睛的音樂饗宴。海科館主題館、雙特展、海洋劇場、潮境智能海洋館，65歲以上均可免費參觀。

海科館今天表示，教育部宣布2010年8月29日為我國第1屆「祖父母節」，之後每年8月的第4個周日辦理慶祝活動。今年祖父母節是8月25日，海科館特別推出音樂活動，用鏗鏗鏘鏘的打擊樂曲，呈現出具創意的互動音樂表演，並與多元樂器與歌聲結合呈現。

這場音樂會的表演者集結有幼、童、青、中、銀人士共同參與演出，最小表演者4歲，最高齡是4名90歲以上的樂齡長者。

海科館說，海廢樂器緣自海廢垃圾成為全球共同關注的議題，漂浮在海面的浮球、漂流木和垃圾散落各國的海灘。淨海淨灘撿回的海廢丟棄，對環境會帶來負擔，思考如何再利用，也是友善環境的作法。

海科館今年邀請樂器修復師，也是音樂人的林育生創意發想，以海廢打造海廢樂器。海科館樂齡學習中心老師繆立祥、陳玉梅，則是帶領「幼夠青銀海廢樂團」學員，體驗學打爵士鼓、手鼓、沙鈴、木魚等敲擊的樂趣，每周老幼共學，歡樂聲不斷，有學員，過去沒有參加過有這麼好玩的音樂課課程。

海科館號召長潭里樂齡曼丁鼓舞一群千歲長者、幼夠青銀海廢樂團、海科幼兒潮間帶樂團和妙音樂劇團、雨神樂團，25日下午2點30分在海科館主題館5樓階梯舞台舉辦音樂會，歡迎民眾前往欣賞。今年開館十周年，113年當月壽星均可享該月份主題館、特展及潮境智能海洋館免費入館優惠。

國立海科館25日舉辦「不是樂器 是樂器 跨齡創聲音樂會」，用海廢樂器和廚房鍋碗瓢盆打擊樂曲，讓民眾體驗具創意且吸睛的音樂饗宴。圖／海科館提供
國立海科館25日舉辦「不是樂器 是樂器 跨齡創聲音樂會」，用海廢樂器和廚房鍋碗瓢盆打擊樂曲，讓民眾體驗具創意且吸睛的音樂饗宴。圖／海科館提供
國立海科館25日舉辦「不是樂器 是樂器 跨齡創聲音樂會」，用海廢樂器和廚房鍋碗瓢盆打擊樂曲，讓民眾體驗具創意且吸睛的音樂饗宴。圖／海科館提供
國立海科館25日舉辦「不是樂器 是樂器 跨齡創聲音樂會」，用海廢樂器和廚房鍋碗瓢盆打擊樂曲，讓民眾體驗具創意且吸睛的音樂饗宴。圖／海科館提供
國立海科館25日舉辦「不是樂器 是樂器 跨齡創聲音樂會」，用海廢樂器和廚房鍋碗瓢盆打擊樂曲，讓民眾體驗具創意且吸睛的音樂饗宴。圖／海科館提供
國立海科館25日舉辦「不是樂器 是樂器 跨齡創聲音樂會」，用海廢樂器和廚房鍋碗瓢盆打擊樂曲，讓民眾體驗具創意且吸睛的音樂饗宴。圖／海科館提供
國立海科館25日舉辦「不是樂器 是樂器 跨齡創聲音樂會」，用海廢樂器和廚房鍋碗瓢盆打擊樂曲，讓民眾體驗具創意且吸睛的音樂饗宴。圖／海科館提供
國立海科館25日舉辦「不是樂器 是樂器 跨齡創聲音樂會」，用海廢樂器和廚房鍋碗瓢盆打擊樂曲，讓民眾體驗具創意且吸睛的音樂饗宴。圖／海科館提供
國立海科館25日舉辦「不是樂器 是樂器 跨齡創聲音樂會」，用海廢樂器和廚房鍋碗瓢盆打擊樂曲，讓民眾體驗具創意且吸睛的音樂饗宴。圖／海科館提供
國立海科館25日舉辦「不是樂器 是樂器 跨齡創聲音樂會」，用海廢樂器和廚房鍋碗瓢盆打擊樂曲，讓民眾體驗具創意且吸睛的音樂饗宴。圖／海科館提供

基隆 海科館 祖父母節 音樂會

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