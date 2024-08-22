祖父母節海科辦音樂會 海廢樂器登場、65歲以上免費入館
8月25日是今年的祖父母節，基隆市國立海科館當天舉辦「不是樂器 是樂器 跨齡創聲音樂會」，用一系列的海廢樂器和廚房鍋碗瓢盆打擊樂曲，讓民眾體驗具創意且吸睛的音樂饗宴。海科館主題館、雙特展、海洋劇場、潮境智能海洋館，65歲以上均可免費參觀。
海科館今天表示，教育部宣布2010年8月29日為我國第1屆「祖父母節」，之後每年8月的第4個周日辦理慶祝活動。今年祖父母節是8月25日，海科館特別推出音樂活動，用鏗鏗鏘鏘的打擊樂曲，呈現出具創意的互動音樂表演，並與多元樂器與歌聲結合呈現。
這場音樂會的表演者集結有幼、童、青、中、銀人士共同參與演出，最小表演者4歲，最高齡是4名90歲以上的樂齡長者。
海科館說，海廢樂器緣自海廢垃圾成為全球共同關注的議題，漂浮在海面的浮球、漂流木和垃圾散落各國的海灘。淨海淨灘撿回的海廢丟棄，對環境會帶來負擔，思考如何再利用，也是友善環境的作法。
海科館今年邀請樂器修復師，也是音樂人的林育生創意發想，以海廢打造海廢樂器。海科館樂齡學習中心老師繆立祥、陳玉梅，則是帶領「幼夠青銀海廢樂團」學員，體驗學打爵士鼓、手鼓、沙鈴、木魚等敲擊的樂趣，每周老幼共學，歡樂聲不斷，有學員，過去沒有參加過有這麼好玩的音樂課課程。
海科館號召長潭里樂齡曼丁鼓舞一群千歲長者、幼夠青銀海廢樂團、海科幼兒潮間帶樂團和妙音樂劇團、雨神樂團，25日下午2點30分在海科館主題館5樓階梯舞台舉辦音樂會，歡迎民眾前往欣賞。今年開館十周年，113年當月壽星均可享該月份主題館、特展及潮境智能海洋館免費入館優惠。
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